اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين لتعزيز الثقة الرقمية(صور)
الرباط –هبة بريس
شهد متحف بريد المغرب، يوم الاثنين 5 ماي 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بهدف تعزيز التعاون في مجال الثقة الرقمية وتسهيل ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الرقمية الوطنية.
وقد وقع الاتفاقية كل من السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، والسيد شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في حفل رسمي يعكس أهمية الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات المهنية بالمغرب.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين من أجل دعم مهنة الهندسة المعمارية في مواكبة التحول الرقمي، عبر تمكين المهندسين المعماريين من الاستفادة من خدمات رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالثقة الرقمية.
وأكد الطرفان خلال هذا الحدث على التزامهما المشترك بدفع عجلة الرقمنة داخل القطاع المعماري، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الفعالية التشغيلية، وضمان قوة الإثبات القانوني للمعاملات الرقمية.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة إرادة المؤسستين في الإسهام الفعلي في تحديث المهنة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني، عبر مقاربة تقوم على التعاون والابتكار واستشراف مستقبل يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية الآمنة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
39 تعليقات
خطوة مهمة فطريق تحديث المهنة وتنمية الاقتصاد الرقمي
المعماريين غادي يستافدو من حلول رقمية كتوفر عليهم الوقت
التفاهم بين المؤسستين كيعكس ارادة حقيقية فالابتكار والتعاون
هدي مبادرة زوينة باش المهنة تواكب العصر ومتطلبات التكنولوجيا
التعاون بين بريد المغرب والمجلس الوطني كيأكد الرغبة فالتطور
اتفاقية كتواكب التحول الرقمي لي كيعرفو جميع القطاعات
التحول الرقمي كيتطلب شراكات بحال هادي لرفع الجودة والفعالية
الخدمات الرقمية غادي تولي اسهل واكثر امانا بالنسبة للمعماريين
الابتكار الرقمي غادي يفتح آفاق جديدة قدام المهندسين فمشاريعهم
مهنة الهندسة المعمارية محتاجة للتحديث والرقمنة باش تبقى مواكبة للتطور
الاتفاقية غادي تسهل بزاف ديال الإجراءات الإدارية على المهندسين
هاد التعاون بين المؤسسات غادي يعزز الابتكار وخدمة المواطن
بريد المغرب كيبين بالواضح أنه فمقدمة التحول الرقمي فالمغرب
هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا
الثقة الرقمية ولات ضرورية فزمن المعاملات الإلكترونية والخدمات عن بعد
بريد المغرب كيركز بزاف على تعزيز الثقة الرقمية فهاد المشروع
مهنة الهندسة المعمارية محتاجة للتحديث والرقمنة باش تبقى مواكبة للتطور
مزيان يشوفو المؤسسات المهنية كيفاش يطورو الخدمات ديالهم بطرق عصرية
التعاون بين المؤسسات كيعطي دفعة قوية لأي قطاع بغى يتقدم
الاتفاقية غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يدخلو لعالم الرقمنة
مزيان يشوفو المؤسسات المهنية كيفاش يطورو الخدمات ديالهم بطرق عصرية
الاتفاقية غادي تسهل بزاف ديال الإجراءات الإدارية على المهندسين
مهنة الهندسة المعمارية محتاجة للتحديث والرقمنة باش تبقى مواكبة للتطور
هاد الاتفاقية عندها طابع وطني غادي يساهم فتقدم القطاعات المهنية
الثقة الرقمية ولات ضرورية فزمن المعاملات الإلكترونية والخدمات عن بعد
التعاون بين المؤسسات كيعطي دفعة قوية لأي قطاع بغى يتقدم
بريد المغرب كيبين بالواضح أنه فمقدمة التحول الرقمي فالمغرب
الثقة الرقمية عنصر اساسي فالمعاملات الالكترونية للمستقبل
هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا
بريد المغرب كيبين بالواضح أنه فمقدمة التحول الرقمي فالمغرب
مزيان يشوفو المؤسسات المهنية كيفاش يطورو الخدمات ديالهم بطرق عصرية
المهندسين غادي يقدرو يستافدو من خدمات رقمية موثوقة وآمنة
التعاون بين المؤسسات كيعطي دفعة قوية لأي قطاع بغى يتقدم
الابتكار الرقمي غادي يفتح آفاق جديدة قدام المهندسين فمشاريعهم
هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا
بريد المغرب داير مجهود كبير فمجال التكنولوجيات الحديثة
الاتفاقية غادي تسهل بزاف ديال الإجراءات الإدارية على المهندسين
الثقة الرقمية ولات ضرورية فزمن المعاملات الإلكترونية والخدمات عن بعد
الابتكار الرقمي غادي يفتح آفاق جديدة قدام المهندسين فمشاريعهم