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اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين
اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين لتعزيز الثقة الرقمية(صور)

5 مايو، 2025 - 10:30 مساءً
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الرباط –هبة بريس

شهد متحف بريد المغرب، يوم الاثنين 5 ماي 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بهدف تعزيز التعاون في مجال الثقة الرقمية وتسهيل ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الرقمية الوطنية.

وقد وقع الاتفاقية كل من السيد أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، والسيد شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في حفل رسمي يعكس أهمية الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات المهنية بالمغرب.

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين
اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسستين من أجل دعم مهنة الهندسة المعمارية في مواكبة التحول الرقمي، عبر تمكين المهندسين المعماريين من الاستفادة من خدمات رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالثقة الرقمية.

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين لتعزيز الثقة الرقمية(صور)

وأكد الطرفان خلال هذا الحدث على التزامهما المشترك بدفع عجلة الرقمنة داخل القطاع المعماري، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الفعالية التشغيلية، وضمان قوة الإثبات القانوني للمعاملات الرقمية.

وتعكس هذه المبادرة المشتركة إرادة المؤسستين في الإسهام الفعلي في تحديث المهنة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني، عبر مقاربة تقوم على التعاون والابتكار واستشراف مستقبل يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية الآمنة.

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين
اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

5 مايو، 2025 - 10:30 مساءً
39

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‫39 تعليقات

  14. هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا

    رد

  29. هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا

    رد

  35. هاد الشراكة غادي تعاون المهندسين المعماريين باش يواكبو التحول الرقمي فبلادنا

    رد

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