القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا

في إنجاز مشرّف يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها القراء المغاربة على الساحة الدولية، نال القارئ عبد الباسط وراش المركز الثاني في فرع التلاوة ضمن الدورة الأولى من مسابقة “أوائل الأوائل”، التي احتضنتها جمهورية تركيا بمشاركة نخبة من الفائزين الأوائل في المسابقات القرآنية العالمية لسنوات 2022، 2023 و2024.

وتمثل هذه المسابقة محطة متميزة في عالم التنافس القرآني، إذ تُعد من أرفع التظاهرات التي تجمع صفوة القرّاء المتوجين في محافل دولية مرموقة. وقد تمكن وراش من رفع راية المغرب عالياً بفضل أدائه المتقن وصوته المميز، ما يجسد مكانة القرّاء المغاربة في الساحة العالمية.

وعقب تتويجه، عبّر عبد الباسط وراش عن شكره لله تعالى على هذا الفضل، ووجّه إهداءه إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق، كما قدّم هذا التتويج إلى والديه، ابنته الصغيرة، عائلته، مشايخه، وكل من أسهم في مسيرته القرآنية.