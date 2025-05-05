القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا
في إنجاز مشرّف يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها القراء المغاربة على الساحة الدولية، نال القارئ عبد الباسط وراش المركز الثاني في فرع التلاوة ضمن الدورة الأولى من مسابقة “أوائل الأوائل”، التي احتضنتها جمهورية تركيا بمشاركة نخبة من الفائزين الأوائل في المسابقات القرآنية العالمية لسنوات 2022، 2023 و2024.
وتمثل هذه المسابقة محطة متميزة في عالم التنافس القرآني، إذ تُعد من أرفع التظاهرات التي تجمع صفوة القرّاء المتوجين في محافل دولية مرموقة. وقد تمكن وراش من رفع راية المغرب عالياً بفضل أدائه المتقن وصوته المميز، ما يجسد مكانة القرّاء المغاربة في الساحة العالمية.
وعقب تتويجه، عبّر عبد الباسط وراش عن شكره لله تعالى على هذا الفضل، ووجّه إهداءه إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق، كما قدّم هذا التتويج إلى والديه، ابنته الصغيرة، عائلته، مشايخه، وكل من أسهم في مسيرته القرآنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
المسابقة ديال اوائل الاوائل كتجمع النخبة العالمية
الصوت ديالو فعلا مميز وخاشع بزاف
المغرب داير البوز فالمسابقات القرآنية العالمية
الله يبارك فهاذ القارئ اللي رفع راية البلاد
القرآن الكريم باقي كيصنع الأبطال وعبد الباسط مثال حي على ذلك
التتويج جا نتيجة جهد كبير وخدمة مستمرة
الفرحة ديال المغاربة بهد الإنجاز كانت كبيرة وكلشي كيهني
بحال هاذ الشباب كيخلينا نفتاخرو ببلادنا
المغرب كيأكد مرة أخرى أنه مدرسة ديال التلاوة والحفظ والإتقان
هنيئا للمغرب بهذا الإنجاز المتميز فالتلاوة
الصوت ديالو كان مميز بزاف وخلا لجنة التحكيم تعجب بالأداء ديالو
المغرب ولات عندها بصمة قوية فالمحافل القرآنية
هاد النوع من الجوائز كيحفز الشباب على حفظ القرآن والمشاركة الدولية
وراڭ حنا المغاربة ديما مبدعين فمجال القرآن
عبد الباسط وراش شرف المغاربة فواحدة من أقوى المسابقات القرآنية فالعالم
واشفتو كيفاش المغاربة كيتألقو فالعالم
سبحان الله المغاربة دائما ما يغتنمون اي حدث او فرصة للاعتزاز و اهداء الجائزة لعاهل البلاد و الدعاء له بموفور الصحة.هذا هو المعنى الحقيقي للوفاء و لمعدن المغربي الحر.
هاد التتويج كيأكد أن المغرب عندو قراء متميزين فالمحافل الدولية
عبد الباسط وراش شرّفنا فتركيا بصوتو وتلاوتو
إهداء التتويج للملك وللعائلة كيبين الوفاء والتواضع ديال القارئ
عبد الباسط شكر الملك وقدم الفوز لعائلتو
المشاركة ديالو كانت فمسابقة فيها اقوى القراء
رفع راية البلاد بالقرآن ههه ههه. أمة ضحكت من جهلها الأمم. ناموا ولا تستيقضوا ما فاز إلا النيم