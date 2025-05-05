close button
البعوض يغزو الحسيمة وسط صمت الجهات المختصة

البعوض يغزو الحسيمة وسط صمت الجهات المختصة

5 مايو، 2025 - 10:02 مساءً
0

فكري ولد علي – هبة بريس

تشهد مدينة الحسيمة خلال الأيام الأخيرة انتشاراً مقلقاً لحشرة البعوض، في مشهد بات يؤرق السكان ويؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة في ظل غياب أي تحرك ملموس من الجهات المختصة.

وبحسب شهادات عدد من المواطنين، فإن البعوض المنتشر يتميز بجسم نحيف وأرجل طويلة، ويظهر بأعداد كبيرة مع حلول المساء، لاسيما في الحدائق العمومية والمساحات الخضراء، التي تحولت إلى بؤر رئيسية لتكاثر هذه الحشرة، ما يفسد على الأسر لحظات الترفيه والاستجمام.

وإلى جانب الإزعاج الليلي واللذغات المتكررة، أعرب سكان الحسيمة عن تخوفهم من احتمالية انتقال أمراض موسمية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وغياب حملات وقائية أو رش مبيدات فعالة في الأحياء المتضررة.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المصالح المختصة في التعامل مع مثل هذه الظواهر الموسمية، خاصة أن المدينة مقبلة على موسم صيفي قد يشهد توافداً كبيراً من الزوار، ما يزيد من الحاجة إلى بيئة صحية وآمنة.

وفي انتظار تحرك فعلي وعاجل من السلطات المحلية والمصالح الصحية، تبقى ساكنة الحسيمة رهينة وضع صحي مقلق، وسط صيف مبكر يحمل في طياته تحديات بيئية وإنسانية جديدة.

5 مايو، 2025 - 10:02 مساءً
0

مقالات ذات صلة

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين لتعزيز…

2025-05-05 / 22:30
حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات

حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9…

2025-05-05 / 22:10
القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا

القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا

2025-05-05 / 21:58
وزير الداخلية الإسباني يقتحم مليلية المحتلة في زيارة مفاجئة لتفعيل الحدود الذكية

وزير الداخلية الإسباني يقتحم مليلية المحتلة في زيارة مفاجئة…

2025-05-05 / 21:31
فرنسا.. ندوة ببوردو تناقش كتابا حول الصحراء المغربية

فرنسا.. ندوة ببوردو تناقش كتابا حول الصحراء المغربية

2025-05-05 / 21:21
ابتدائية مراكش تصدر احكاماً في قضية المجرم "الزائر" وشريكه

ابتدائية مراكش تصدر احكاماً في قضية المجرم “الزائر” وشريكه

2025-05-05 / 21:12
المحكمة الابتدائية بمراكش

عاجل.. ادانة محامي بهيئة مراكش بسنة ونصف بسبب شتائم…

2025-05-05 / 21:01
الطقس

الطقس غدا الثلاثاء.. جو حار نسبيا وأمطار محلية في…

2025-05-05 / 20:34
البرلمان المغربي يعزز الترافع الدولي حول الصحراء المغربية

البرلمان المغربي يعزز الترافع الدولي حول الصحراء المغربية

2025-05-05 / 19:31
الخميسات.. تنصيب رجال سلطة جدد في إطار الحركة الانتقالية الجزئية(صور)

الخميسات.. تنصيب رجال سلطة جدد في إطار الحركة الانتقالية…

2025-05-05 / 18:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى