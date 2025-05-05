البعوض يغزو الحسيمة وسط صمت الجهات المختصة

فكري ولد علي – هبة بريس

تشهد مدينة الحسيمة خلال الأيام الأخيرة انتشاراً مقلقاً لحشرة البعوض، في مشهد بات يؤرق السكان ويؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة في ظل غياب أي تحرك ملموس من الجهات المختصة.

وبحسب شهادات عدد من المواطنين، فإن البعوض المنتشر يتميز بجسم نحيف وأرجل طويلة، ويظهر بأعداد كبيرة مع حلول المساء، لاسيما في الحدائق العمومية والمساحات الخضراء، التي تحولت إلى بؤر رئيسية لتكاثر هذه الحشرة، ما يفسد على الأسر لحظات الترفيه والاستجمام.

وإلى جانب الإزعاج الليلي واللذغات المتكررة، أعرب سكان الحسيمة عن تخوفهم من احتمالية انتقال أمراض موسمية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وغياب حملات وقائية أو رش مبيدات فعالة في الأحياء المتضررة.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المصالح المختصة في التعامل مع مثل هذه الظواهر الموسمية، خاصة أن المدينة مقبلة على موسم صيفي قد يشهد توافداً كبيراً من الزوار، ما يزيد من الحاجة إلى بيئة صحية وآمنة.

وفي انتظار تحرك فعلي وعاجل من السلطات المحلية والمصالح الصحية، تبقى ساكنة الحسيمة رهينة وضع صحي مقلق، وسط صيف مبكر يحمل في طياته تحديات بيئية وإنسانية جديدة.