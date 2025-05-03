البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يفوز على الجيش الملكي في “كلاسيكو” مثير

هبة بريس – رياضة

حقق فريق الوداد الرياضي فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الملكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة 28 من البطولة الاحترافية.

وافتتح صامويل أوبينغ التسجيل للوداد في الدقيقة 31، بعد عدة محاولات هجومية كاد من خلالها الفريق الأحمر أن يفتتح النتيجة مبكرًا. وتمكن الجيش الملكي من تعديل الكفة في الدقيقة 57 عبر عبد الفتاح حدراف، لكن الوداد سرعان ما عاد للتقدم بهدف ثانٍ من توقيع اللاعب لورش في الدقيقة 67.

ورغم محاولات الفريق العسكري لتدارك النتيجة، تألق الحارس المهدي بنعبيد حافظ على تقدم فريقه، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع الجيش الملكي صاحب المركز الثاني (51 نقطة).