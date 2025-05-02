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ملعب الحسن الثاني ببنسليمان
ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

المغرب يطلق المرحلة الثانية من مشروع ملعب “الحسن الثاني” ببنسليمان استعداداً لمونديال 2030

2 مايو، 2025 - 7:53 مساءً
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هبة بريس – رياضة

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية أن المغرب أعلن عن فتح طلب عروض خاص بالمرحلة الثانية من أشغال بناء ملعب “الحسن الثاني” بمدينة بنسليمان، والذي يُرتقب أن يحتضن مباريات من نهائيات كأس العالم 2030، التي ستُنظمها المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

تكلفة المرحلة الثانية تتجاوز 300 مليون يورو

ووفق المصدر نفسه، ستبلغ كلفة هذه المرحلة 304 ملايين يورو، أي ما يعادل 302 مليار سنتيم مغربي، حيث تشمل الأشغال: العزل المائي، الأسقف المستعارة، النجارة، الطلاء، والهيكل المعدني. وستمتد هذه الأشغال على مدى 30 شهراً، على أن تُعلن الشركة الفائزة بصفقة الإنجاز يوم 10 يونيو المقبل.

المرحلة الأولى كلّفت 33 مليون يورو

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بلغت تكلفتها 33 مليون يورو، وخصصت لتسوية الأرض وأعمال التهيئة، وقد فازت بها شركة SGTM المغربية.

ملعب بمواصفات عالمية

وفي تصريح للوكالة الإسبانية، أكد المهندس الرئيسي للمشروع، طارق ولعلو، أن ملعب “الحسن الثاني” سيكون من بين أكثر الملاعب تطوراً في العالم، ووفق المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب نحو 115 ألف متفرج، ما سيجعله أكبر ملعب كرة قدم في العالم، ومرشحاً لاحتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

2 مايو، 2025 - 7:53 مساءً
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