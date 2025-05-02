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حسين خرجة وأيت منا
حسين خرجة وأيت منا

خرجة: الوداد يمثل فخراً للمغرب وجماهيره من بين الأكبر عالمياً

2 مايو، 2025 - 1:56 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أكد الحسين خرجة، الدولي المغربي السابق، أن تمثيل نادي الوداد الرياضي للمغرب في كأس العالم للأندية يُعد مصدر فخر واعتزاز له ولجماهير الفريق، مبرزاً مكانة النادي على الصعيد الجماهيري.

وفي حديثه للموقع الرسمي لكأس العالم للأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال خرجة: “أعتقد أن الوداد واحد من الأندية التي تتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية في العالم، وهذا شرف لنا أن نتمكن من تمثيل المغرب في هذه البطولة الكبرى”.

الجماهير المغربية أضفت البريق على مونديال قطر

وتطرق خرجة إلى الحضور الجماهيري المغربي اللافت خلال مونديال قطر، قائلاً: “آخر محطة للجماهير المغربية كانت في قطر، والمشجعون أضافوا بريقاً للملاعب القطرية، وأعتقد أنه سيكون لدينا نفس التأثير في هذا الحدث الكبير”.

جماهير الوداد لها تأثير عالمي

كما عبّر خرجة عن إعجابه بحماس جمهور الوداد، قائلاً: “المشجعون بمثابة قرش معروف بحماسه وحرارته، وهم قادرون على مفاجأة أي شخص، حتى في الولايات المتحدة”.

2 مايو، 2025 - 1:56 مساءً
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