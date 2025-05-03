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الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

لأول مرة في تاريخه.. الأهلي السعودي يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

3 مايو، 2025 - 7:37 مساءً
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هبة بريس – رياضة

دوّن النادي الأهلي السعودي اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة الآسيوية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه المستحق على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت.

جالينو وكيسي يقودان الأهلي للتتويج

افتتح البرازيلي وينديرسون جالينو باب التسجيل في الدقيقة 35 بعد أداء هجومي مميز، قبل أن يعزز الإيفواري فرانك كيسي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 42، ليضعا “الراقي” على طريق المجد في شوط أول مثالي.

مشوار الأبطال.. إقصاء الهلال وعبور للنهائي

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على غريمه المحلي الهلال بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، في مواجهة شهدت تألقًا لافتًا من نجوم الأهلي.

كاواساكي يتجاوز النصر لكن يسقط في النهائي

أما الفريق الياباني كاواساكي فرونتال، فقد بلغ النهائي بعد تجاوز عقبة النصر السعودي في مواجهة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، لكنه فشل في تكرار الأداء أمام الأهلي الذي فرض سيطرته الكاملة على النهائي.

3 مايو، 2025 - 7:37 مساءً
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