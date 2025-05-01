أكادير.. السلطات المحلية تضرب بقوة محتلي الملك العمومي

هبة بريس – أكادير

دشّنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة المركز، حملة قوية على محتلي الملك العمومي في شارع عبد الرحيم بوعبيد بحي الوفاء بمدينة أكادير ، اليوم الاربعاء 30 أبريل الجاري .

الحملة شملت تسخير جرافات، وشارك فيها كل من مصالح الشرطة الإدارية، القوات المساعدة، والسلطة المحلية.

وقد تم خلال الحملة إزالة العديد من اليافطات والحواجز الحديدية التي كانت تمتد على الملك العمومي في الشارع المذكور. هذه الحملة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل ساكنة أكادير، الذين رحبوا بالخطوة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي واستعادة جمالية الشوارع.

السلطات أكدت أن الحملة ستستمر في عدد من الشوارع الأخرى بمدينة أكادير، بهدف تحسين المظهر العام للمدينة وتنظيم الفضاءات العامة.