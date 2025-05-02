حفرة أمام فندق المامونية الشهير بمراكش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس – محمد ضاهر

يصنف فندق المامونية الشهير بمراكش كواحد من أعرق وأفخم الفنادق بالعالم، يفد عليه مشاهير من مختلف بقاع العالم وله مساهمة نوعية في الجدب السياحي بالمدينة الحمراء، إلا انه من المؤسف أن تثير حفرة عميقة عند بوابة الفندق انتباه سياح أجانب تحولقوا حولها وشرعوا في التقاط صور للحفرة باعتبارها دليلا قاطعا على تردي البنية التحتية بمدينة مراكش.

وقد تم تداول الصورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وعاتبت التعاليق سخط وتدمر المواطنين الذين صبوا جام غضبهم عن المجلس الجماعي الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري ، باعتباره الجهة المكلفة بإصلاح الطرقات.