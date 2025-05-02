إدانة افراد شبكة الدعارة و إعلانات الجنس على الإنترنت بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، بإدانة افراد شبكة الدعارة ونشر إعلانات الجنس على الأنترنيت، التي يتابع فيها أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء، للاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل لممارسة الدعارة وجلب أشخاص لتعاطي الفساد ونشر إعلانات معلوماتية تحرض على ممارسة البغاء والوساطة فيه.

وتمت ادانة المسيرة “ع.ا” بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 4000 درهم، والمساعدة “د.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وكذلك المتهمة “ر.ع” بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وعلى المتهم “ع.ك” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع الهواتف النقالة و المبلغ المالي المحجوز لمن له الحق فيه.

وسبق ايقاف المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بعد إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت تعرض خدمات جنسية داخل شقتين سكنيتين بمدينة مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه بهم في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم داخل هذه الشقق.