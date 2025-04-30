الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مرتقبة في عدة مناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تهم زخات رعدية مهمة مع برد محلي الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف.

كما يتوقع نزول أمطار متفرقة بمناطق الريف والواجهة المتوسطية والسايس والمناطق شمال الرباط، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية مع تطاير هبات رملية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و15 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، و12 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وفي ارتفاع في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل ما عدا بين طرفاية والداخلة، حيث سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج.