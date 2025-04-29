أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل

هبة بريس – الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعًا بالرباط خصص لتقييم مدى تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة الاجتماعات المتواصلة لتفعيل مضامين هذه الخارطة ومواكبة آليات الحكامة والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فإن هذا اللقاء وهو الثاني من نوعه منذ إصدار منشور خارطة الطريق في فبراير المنصرم، -يأتي- لمناقشة التدابير الكفيلة بتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الهشة، وعلى رأسها الشباب والنساء وساكنة الوسط القروي، عبر مبادرات عملية تهدف إلى تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتيسير ولوج المرأة إلى سوق العمل، فضلاً عن محاربة الهدر المدرسي.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى السبل الفعلية لتفعيل هذه المبادرات، خصوصًا في ما يتعلق بتشجيع الشباب القروي على إحداث مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، وتحفيز التشغيل في العالم القروي عبر برامج موجهة ومواكبة مستمرة.

كما شكلت قضية الهدر المدرسي أحد محاور النقاش الرئيسية، حيث تم عرض التدابير التي تهدف إلى خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بنسبة 50%، عبر توسيع شبكة إعداديات الريادة وتعزيز برامج “مدارس الفرصة الثانية”، إضافة إلى توفير بدائل تكوينية وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بالتكوين المهني.

من جانب آخر، شدد الاجتماع على ضرورة إزالة العقبات أمام النساء الراغبات في العمل، خاصة في ما يتعلق بجانب رعاية الأطفال، من خلال تعزيز عرض مؤسسات الحضانة وتسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل في بيئة داعمة.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن خارطة الطريق تروم تحقيق التعبئة والتكامل بين مختلف الفاعلين، من أجل إنجاح التدخلات الحكومية وتكريس الحكامة الفعالة في تدبير قطاع التشغيل، مضيفًا أن هذا الورش يشكل أولوية وطنية لما له من أثر مباشر على تحسين ظروف العيش وتعزيز الكرامة لدى المواطنين.

وتُعد خارطة طريق قطاع التشغيل إحدى ركائز استراتيجية الحكومة في مواجهة البطالة، حيث خصص لها غلاف مالي يُقدّر بـ15 مليار درهم، لتفعيل 8 مبادرات رئيسية تستهدف خلق فرص شغل جديدة وتعزيز دينامية السوق الوطني للعمل.