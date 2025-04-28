ولد الرشيد: “علينا كبرلمانيين أن نشجع حكوماتنا لتحقيق التكامل و تنزيل الاتفاقيات”

هبة بريس ـ الرباط

أكد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب أنه يتعين على البرلمانيين تشجيع الحكومات لتعزيز التكامل و تحقيق الاتفاقيات.

و أوضح ولد الرشيد بأن الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.

و شدد ذات المتحدث على أن دور البرلمانيين مهم جدا و يتعين إيجاد حلول تشريعية لدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع على الجميع.