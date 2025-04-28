ولد الرشيد: “علينا كبرلمانيين أن نشجع حكوماتنا لتحقيق التكامل و تنزيل الاتفاقيات”
هبة بريس ـ الرباط
أكد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب أنه يتعين على البرلمانيين تشجيع الحكومات لتعزيز التكامل و تحقيق الاتفاقيات.
و أوضح ولد الرشيد بأن الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.
و شدد ذات المتحدث على أن دور البرلمانيين مهم جدا و يتعين إيجاد حلول تشريعية لدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع على الجميع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
التعاون بين الدول الجنوبية كيزيد فتعزيز الأمن والاستقرار.
ضرورة دعم التنمية المشتركة عبر حلول تشريعية واقعية وفعالة.
التنمية المشتركة كتبقى الهدف الرئيسي فهاد المنتديات.
التكامل الإقليمي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز التنمية المستدامة.
خاص التشريعات تكون متطورة باش تواكب تحديات العصر.
التنمية والأمن مترابطان ويتطلبان تشريعات حديثة ومواكبة.
تفعيل الاتفاقيات المبرمة يسهم في تحقيق منافع متبادلة بين الدول.
البرلمانيين خاصهم يكونو دايما فالمقدمة باش يشجعو الحكومات على التكامل.
المنتديات البرلمانية تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات جنوب جنوب.
البرلمانيون يلعبون دورا محوريا في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
هاد النوع ديال الحوار غادي يعطينا فرص جديدة فمجالات كثيرة.
ولد الرشيد كان واضح فالكلام ديالو على أهمية السلم والتنمية.
المنتديات بحال هاد مهمين باش نطورو العلاقات بين الدول ديال الجنوب.
تحقيق السلم والاستقرار يتطلب جهودا تشريعية منسقة.
الحوارات الإقليمية تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
التعاون البرلماني يعزز من مكانة الدول في الساحة الدولية.
خاص البرلمانيين يخدمو مزيان باش الاتفاقيات ما تبقاش حبر على ورق.