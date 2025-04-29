تجديد تمثيلية الصحراويين.. نحو حل ديمقراطي ومتوازن للقضية الوطنية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في ظل تصاعد النقاشات حول قضية الصحراء المغربية، بدأت تظهر ملامح تحول في تصورات الحلول المقترحة، ترتكز على ضرورة تجديد تمثيلية الصحراويين بما يتماشى مع متطلبات العصر والمطالب الشعبية. هذا التحول يطرح إشكالية رئيسية تتمثل في تجاوز الوصاية التي فرضتها جبهة “البوليساريو” على الساكنة الصحراوية، والبحث عن نموذج تمثيلي يضمن مشاركة حقيقية للصحراويين في تقرير مصيرهم.

– شرعية التمثيلية: بين “البوليساريو” وحركة “صحراويون من أجل السلام”

لطالما قدمت جبهة “البوليساريو” نفسها كـ “الممثل الوحيد” للصحراويين، رغم غياب التفويض الشعبي المباشر الذي يثبت هذا الادعاء.

منذ عقود، فرضت هذه الجبهة تمثيلاً أحاديًا للساكنة الصحراوية، مما أثار تساؤلات حول شرعية تمثيلها، وفي المقابل، نشأت دعوات من داخل الأقاليم الجنوبية، خصوصًا من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، بضرورة تبني تمثيل ديمقراطي حقيقي يعكس إرادة الصحراويين بعيدًا عن الوصاية المزعومة من “البوليساريو”.

تجدد هذه الدعوات عبر تصريحات عدة فاعلين سياسيين، على رأسهم ميشيل روبين، المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الذي أكد على ضرورة الاعتراف الدولي بحركة “صحراويون من أجل السلام”، هذه الحركة، التي تروج لنموذج ديمقراطي وواقعي لحل النزاع، تدعو إلى تمثيل حقيقي للصحراويين عبر آليات انتخابية حرة وشاملة.

روبين اعتبر أن “البوليساريو” لم تُنتخب قط من طرف الصحراويين، وأن استمرار العالم في دعم هذه الجبهة يعكس خللاً في فهم التمثيلية الحقيقية للشعب الصحراوي.

– الحكم الذاتي: نموذج كردستان كإلهام للمستقبل

من أجل إيجاد حل مستدام، شدد روبين على أن المغرب قد يستلهم من التجربة الكردية في إدارة ملف الصحراويين، حيث يمكن للمغرب أن يقدم حلاً يشبه نموذج الحكم الذاتي الذي طبقته كردستان العراق، الذي يضمن استقلالية كبيرة للمنطقة الصحراوية في إطار وحدة الدولة، هذا النموذج يشمل تمثيل الصحراويين في مؤسسات محلية قوية، ويتيح لهم المشاركة الفعالة في صنع القرار السياسي، مع ضمان احترام الهوية الثقافية والاجتماعية الخاصة بهم.

– الشرعية المجتمعية: دور القبائل الصحراوية في الحلول المستقبلية

من بين النقاط التي برزت في تصريحات روبين وقياديين من حركة “صحراويون من أجل السلام”، نجد التأكيد على أهمية دور شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، هؤلاء يشكلون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي في المنطقة، ولهم تأثير كبير في تشكيل رأي الساكنة المحلية. لذلك، دعا روبين والمشاركون في الحركة إلى إشراك هذه الفئة في عملية الحل السياسي، باعتبارها قوة تقليدية تتمتع بمصداقية محلية وقدرة على التأثير في مجريات الأحداث.

يعد هذا التوجه بمثابة إعادة الاعتبار للبنية الاجتماعية التقليدية في الصحراء، وهي خطوة تعكس فهمًا عميقًا للواقع المحلي وتؤكد على أن الحلول السياسية لا بد أن تكون منسجمة مع التكوين الاجتماعي للمنطقة.

إن إشراك شيوخ القبائل في المسار التفاوضي من شأنه أن يساهم في بناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، وهو ما يفتح المجال لتسوية شاملة وأكثر استدامة.

– المستقبل: طريق نحو الحل السياسي التوافقي

النموذج الذي تقدمه حركة “صحراويون من أجل السلام” يعتمد على مفهوم “لا غالب ولا مغلوب”، وهو مبدأ يعكس الرغبة في الوصول إلى تسوية سلمية تضمن حقوق الجميع دون اللجوء إلى الخيارات العسكرية التي تزيد من تعقيد الوضع، في هذا السياق، يبرز الحل السياسي التوافقي الذي يعتمد على الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المغرب، جبهة “البوليساريو”، والأطراف الدولية.

بإطلاق هذا النقاش حول تجديد تمثيلية الصحراويين، يصبح من الضروري على الأمم المتحدة والدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، أن تتبنى هذه الرؤية الجديدة وتدعم المبادرات التي تشجع على الحلول السلمية والمتوازنة. هذا التوجه يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة عملية الوساطة الأممية التي عانت من الجمود طيلة السنوات الماضية.

– نحو مرحلة جديدة من التسوية

إن التجديد في تمثيلية الصحراويين، الذي يشمل إصلاحات ديمقراطية تتجاوز التمثيل الأحادي الذي فرضته “البوليساريو”، يمثل خطوة أساسية نحو إيجاد حل شامل وعادل لقضية الصحراء المغربية، النموذج الذي يقدمها المغرب، والمستوحى من التجارب الدولية مثل كردستان، يشكل إطارًا مناسبًا للبحث عن حلول سلمية ومستدامة تتماشى مع تطلعات الساكنة الصحراوية في إطار الوحدة الترابية للمملكة.