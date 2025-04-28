الملك يهنئ عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الإله ابن كيران، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لنا أن نبعث لك بتهانئنا عقب تجديد الثقة في شخصك بإعادة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل مؤتمره الوطني التاسع”.
وقال جلالته “وإننا لنعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مواصلة مهامك القيادية الحزبية، بما يعزز حضور حزبكم في الساحة السياسية الوطنية، وإسهامه الفاعل، إلى جانب باقي الأحزاب والهيئات السياسية الموقرة، بالجدية وروح المسؤولية، في تأطير المواطنات والمواطنين خدمة للصالح العام، ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي نقودها للارتقاء ببلادنا في مدارج الحداثة والتقدم والازدهار”.
وتابع جلالة الملك “وإذ نطلب منك إبلاغ عبارات تقديرنا لعضوات وأعضاء حزب العدالة والتنمية، مثمنين تشبثكم الراسخ والمعهود بمقدسات الأمة وثوابتها، وحرصكم الدؤوب على خدمة المصالح العليا للوطن التي تسمو فوق كل اعتبار، لندعو الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم”.
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21 تعليقات
الحزب خاصو يرجع بقوة ولكن بخدمة الوطن ماشي بخدمة المصالح. الوطنية الحقة تعلو فوق كل اعتبار حزبي ضيق.
كبير عبد الإله ابن كيران فعودتو للساحة السياسية. الزعيم السياسي يعود إلى الواجهة بكل ثقة.
خطاب جلالة الملك ديما فيه الحكمة والحنكة السياسية. العبارات الملكية توجه رسائل قوية ومباشرة للفاعلين السياسيين.
اللي بغا يخدم السياسة خاصو يكون قد المسؤولية ماشي غير كلام. العمل السياسي يقتضي الالتزام الجاد بالفعل قبل القول.
رجوع ابن كيران كيحرك الماء الراكد فالمشهد السياسي. الحركية السياسية علامة صحية على حيوية الديمقراطية.
خطوة مزيانة من سيدنا كتعبر على الاحترام للمؤسسات السياسية. الملك دائما يحرص على دعم العمل الديمقراطي.
المرحلة المقبلة محتاجة رجال سياسة ديال الصح لي يخدمو بنية صافية. التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود الجميع بروح وطنية عالية
هادي رسالة واضحة لجميع الأحزاب باش يخدمو الصالح العام. العمل السياسي مسؤولية وطنية كبرى.
السياسة خاصها رجال مخلصين بحال ابن كيران. المصلحة العليا للوطن تتطلب شخصيات قوية ونزيهة.
تحية كبيرة لرجال السياسة لي ماباعوش الوطن ديالهم. الوطن فوق كل اعتبار والمبادئ لا تباع ولا تشترى.
كل واحد مسؤول قدام الله وقدام الوطن على خدمتو. كل سياسي محاسب أمام الشعب والتاريخ.
تهنئة ملكية كتعني اعتراف بالدور ديال الأحزاب فالحياة السياسية. إشراك الأحزاب ضروري لترسيخ الديمقراطية.
الله يعاون كل من يخدم الوطن بصدق وأمانة. طريق الإصلاح يحتاج إلى إرادة قوية ونية خالصة.
جلالة الملك عطى درس فالأخلاق السياسية من خلال التهاني ديالو. السياسة تحتاج إلى الاحترام المتبادل والعمل المشترك.
برافو على التهاني لي جات من جلالة الملك بكل تقدير. الخطاب الملكي يشجع على الالتزام الجاد في العمل السياسي.
الوفاء للوطن والمقدسات خط أحمر عند المغاربة. التمسك بالثوابت الوطنية يعزز وحدة الصف الداخلي.
المنافسة السياسية خاصها تكون بشرف ورجولة ماشي بالمصالح الضيقة. السياسة النبيلة تبنى على خدمة الوطن لا على الحسابات الشخصية.
الملك كيشجع التعددية السياسية بطريقة راقية ومحترمة. التعددية ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متطور.
جلالة الملك ديما كيبرهن أنه ملك لجميع المغاربة بلا استثناء. العاهل المغربي يثبت مرة أخرى حياده الإيجابي ودعمه للديمقراطية.
التجديد ديال الثقة فابن كيران رسالة قوية للمشهد السياسي كامل. الشعب المغربي يطمح لزعامات صادقة ومخلصة.