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محمد العزاوي
محمد العزاوي

إدانة رئيس جماعة وجدة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في قضية تزوير انتخابي

29 أبريل، 2025 - 9:19 مساءً
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هبة بريس – وجدة

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بإدانة محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير وثائق انتخابية تعود إلى استحقاقات 2021.

وتعود فصول القضية، إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات، حين تفجّرت فضيحة تزوير مستندات انتخابية نُسبت للعزاوي أثناء ترشحه وكيلاً للائحة “الأحرار” خلال الانتخابات الجماعية، حيث وجّه أحد أعضاء لائحته اتهامات مباشرة إليه تتعلق بتزوير توقيعات ووثائق مكّنت العزاوي من الظفر برئاسة جماعة وجدة.

ورغم تعاقب جلسات المحاكمة وتعدد طلبات الدفاع لتأجيل البت في الملف، أسدل الستار مؤقتًا على القضية بتاريخ 29 أبريل الجاري، حيث أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة العزاوي، إلى جانب مستشار جماعي سابق وموظف إداري، بتهم تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله”، و”صنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وقد خلّف الحكم ردود أفعال داخل الأوساط السياسية بمدينة وجدة، حيث عبّر عدد من المتتبعين عن صدمتهم من حجم التجاوزات التي طالت العملية الانتخابية، مجددين المطالبة بتشديد الرقابة على ملفات الترشيح وتعزيز الشفافية الانتخابية.

29 أبريل، 2025 - 9:19 مساءً
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