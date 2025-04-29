المنصوري: “برنامج دعم السكن أنهى احتكار لوبيات العقار من الشركات الكبرى”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج دعم السكن أنهى احتكار لوبيات العقار من الشركات الكبرى.

و أوضحت المنصوري خلال تعقيب برلماني بمجلس النواب أن أكثر من 80 في المئة من المقاولات التي استفادت من برنامج دعم السكن هي مقاولات صغيرة و متوسطة.

و شددت المسؤولة الوزارية على أن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات ملكية هو برنامج طموح و يرتكز على مجموعة من الأسس و هدفه الأساس ضمان العيش و السكن الكريم للمغاربة.