المنصوري: “أغلب المستفيدين من دعم السكن يتمركزون في جهة الدار البيضاء سطات”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج دعم السكن حقق نتائج جد طيبة طيلة الأشهر الماضية.

و أوضحت المنصوري خلال تعقيب برلماني بمجلس النواب أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن فاق 48 ألف مستفيد و مستفيدة، 22 في المئة منهم يمثلون مغاربة العالم.

و شددت المسؤولة الوزارية السالفة الذكر على أن أغلب المستفيدين من برنامج دعم السكن يتمركزون في جهتي الدار البيضاء سطات و فاس مكناس، و خاصة بمدن مثل فاس، سطات، الجديدة و بنسليمان.