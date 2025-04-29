المنصوري: “أغلب المستفيدين من دعم السكن يتمركزون في جهة الدار البيضاء سطات”
هبة بريس ـ الرباط
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج دعم السكن حقق نتائج جد طيبة طيلة الأشهر الماضية.
و أوضحت المنصوري خلال تعقيب برلماني بمجلس النواب أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن فاق 48 ألف مستفيد و مستفيدة، 22 في المئة منهم يمثلون مغاربة العالم.
و شددت المسؤولة الوزارية السالفة الذكر على أن أغلب المستفيدين من برنامج دعم السكن يتمركزون في جهتي الدار البيضاء سطات و فاس مكناس، و خاصة بمدن مثل فاس، سطات، الجديدة و بنسليمان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X