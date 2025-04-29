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الصحراء المغربية
الصحراء المغربية

البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية

29 أبريل، 2025 - 11:14 صباحًا
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هبة بريس

جدد رئيس الكونغرس الكولومبي (الغرفة السفلى للبرلمان)، إيفرايين خوسي سيبيدا سارابيا، دعم البرلمان الكولومبي للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وقال السيد سيبيدا سارابيا، في كلمة أمس الاثنين بمناسبة افتتاح أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس: “أجدد التأكيد على أن البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي للشعب الكولومبي، يدعم السيادة والوحدة الترابية للمغرب، ويرفض الموقف المجانب للصواب للحكومة الكولومبية”.

كما أعرب السيد سيبيدا ساربيا، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس منظمة الديمقراطيين المسيحيين لأمريكا، عن رفض البرلمان الكولومبي القاطع لاعتراف بلاده بالكيان الوهمي، مذكرا بأن مجلس الشيوخ تبنى قرارين لدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه.

وفي هذا السياق، جدد التأكيد على التزام المؤسسات التشريعية الكولومبية بمواصلة دعمها للوحدة الترابية للمغرب، واصفا المملكة بـ “الحليف” لكولومبيا.

وذكر أيضا بإحداث مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكولومبية بمجلس الشيوخ، وذلك بهدف تعزيز روابط التعاون “الإستراتيجي” بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

يذكر أن منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب ينظم بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، تحت شعار “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب.. رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”.

وتشكل جلسات ولقاءات المنتدى، الممتدة أشغاله على يومين، منصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتشخيص إمكانيات التعاون جنوب-جنوب، من أجل اندماج وتكامل إقليمي أوسع، وكذا الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية والمضي قدما نحو تحقيق تعاون اقتصادي راسخ، وتوسيع آفاق التجارة والتبادل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشبيك العلاقات الاقتصادية.

29 أبريل، 2025 - 11:14 صباحًا
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‫20 تعليقات

  1. الدعم الكولومبي يؤكد أن القضية المغربية ليست قضية وطنية فقط بل قضية إنسانية.

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  3. البرلمان الكولومبي ساهم في إرسال رسالة قوية للمنتظم الدولي حول وحدة المغرب.

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  6. هكذا مواقف تدل على احترام كولومبيا للسيادة المغربية وتقديرها لموقف المملكة.

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  7. المغرب كيحقق انتصارات دبلوماسية بفضل الجهود المتواصلة على جميع الأصعدة.

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  9. البرلمان الكولومبي اليوم بيّن بوضوح موقفه في دعم وحدة المغرب واستقراره.

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  11. الشراكة بين المغرب وكولومبيا تظهر كيف يمكن للبلدان أن يتعاونوا في القضايا العادلة.

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  15. الدعم الكولومبي للوحدة الترابية للمغرب هو تأكيد على موقفهم الثابت من القضية.

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  16. كلما كان الدعم الدولي أكبر، كلما زادت قوة الموقف المغربي في المحافل الدولية.

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  17. الدعم الكولومبي يعكس التقدير للعلاقات التاريخية والثقافية بين المغرب وكولومبيا.

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  20. موقف البرلمان الكولومبي اليوم يجعل المغرب أكثر قربًا من تعزيز سمعته الدولية.

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