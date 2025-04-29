البرلماني سعيد البرنيشي يدق ناقوس الخطر حول أزمة الصحة بجرسيف ويطالب بتدخل عاجل

هبة برريس- يوسف أقضاض

أثار المستشار البرلماني سعيد البرنيشي، في مداخلة داخل البرلمان، أزمة حادة يعيشها القطاع الصحي بإقليم جرسيف، مشيرًا إلى أن الإقليم يعاني منذ أربعة أشهر من غياب طبيب توليد، ما يهدد حياة النساء الحوامل ويُبرز خللا خطيرا في توزيع الموارد البشرية الطبية على مستوى جهة الشرق.

وأكد سعيد البرنيشي أن هذا الخصاص ليس معزولا، بل يمثل جزءا من أزمة أوسع على مستوى جهة الشرق، حيث تعرف بعض الأقاليم تركزا غير متوازن للأطر الطبية المتخصصة، في حين تعاني أقاليم أخرى من شبه غياب تام لها. وأعطى مثالاً على ذلك مستشفى إقليمي يتوفر على أربعة أطباء توليد في حين تفتقر مستشفيات أخرى إلى طبيب واحد في هذا التخصص الحيوي.

وأشار البرنيشي إلى حادث وفاة سيدة في مستشفى إقليمي بتاوريرت قبل شهرين نتيجة غياب طبيب توليد، موضحا أن حل المشكل جاء فقط بعد وقوع الكارثة، وهو ما يعكس بطء التدخلات وضعف الاستباقية في تدبير القطاع الصحي.

وأوضح البرنيشي لجوء بعض المستشفيات إلى إرسال النساء الحوامل إلى دور ولادة خارجية، كما تشرف “القابلات” على توليد النساء أحيانا أخرى، مما يعرض حياتهن للخطر. كما نبه إلى غياب تخصصات طبية أساسية في مستشفى جرسيف، مثل طب القلب والشرايين، الإنعاش، الأشعة والتخدير، مشيرًا إلى أن عدة مناصب لم يتم فتحها منذ شهور، رغم الحاجة الملحة لها.

من جهة أخرى، عبّر البرنيشي عن استغرابه من انعدام قنوات التواصل بين المسؤولين الجهويين لوزارة الصحة والمنتخبين المحليين، حيث رفض المدير الجهوي حضور دورة المجلس الجماعي خلال فبراير الماضي، ما زاد من تعقيد الوضع وأثار استياء الفاعلين السياسيين بالمنطقة.

ودعا البرنيشي وزير الصحة إلى التدخل العاجل لإعادة تقييم الوضع الصحي في جهة الشرق، وتحديدًا في إقليم جرسيف، مؤكدًا أن هناك “خللا كبيرا وخصاصًا مهولًا” في الأطباء، وخاصة في التخصصات الأساسية المرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين، داعيًا إلى تطبيق فعلي لمبدأ الجهوية المتقدمة في توزيع الأطر والتجهيزات الصحية.