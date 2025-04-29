الجزائر.. إحباط محاولة إدخال شحنة مخالفة للقيم الأخلاقية بميناء وهران

هبة بريس – أحمد المساعد

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، محاولة تهريب شحنة مشبوهة بميناء وهران، تتضمن سلعًا وُصفت بأنها ذات طابع منافٍ للقيم الأخلاقية وجنسية، في إطار عملية رقابية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم حجز 20 حاوية تحتوي على ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ، يُشتبه في استخدامها للترويج لأفكار تُخالف المنظومة الأخلاقية، إضافة إلى لواحق هواتف نقالة تحمل رسومات جنسية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشحنة تم التصريح بها عبر وثائق مزورة وفواتير مضخّمة، باستخدام هويات مزيفة، في محاولة لتبييض الأموال.

كما كشفت التحقيقات الأولية، عن وجود تواطؤ محتمل من بعض الأعوان العموميين في تسهيل تمرير هذه السلع، مما استدعى إحالة الملف إلى الجهات القضائية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.