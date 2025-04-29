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ميناء وهران بالجزائر

الجزائر.. إحباط محاولة إدخال شحنة مخالفة للقيم الأخلاقية بميناء وهران

29 أبريل، 2025 - 6:32 مساءً
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هبة بريس – أحمد المساعد

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، محاولة تهريب شحنة مشبوهة بميناء وهران، تتضمن سلعًا وُصفت بأنها ذات طابع منافٍ للقيم الأخلاقية وجنسية، في إطار عملية رقابية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم حجز 20 حاوية تحتوي على ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ، يُشتبه في استخدامها للترويج لأفكار تُخالف المنظومة الأخلاقية، إضافة إلى لواحق هواتف نقالة تحمل رسومات جنسية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشحنة تم التصريح بها عبر وثائق مزورة وفواتير مضخّمة، باستخدام هويات مزيفة، في محاولة لتبييض الأموال.

كما كشفت التحقيقات الأولية، عن وجود تواطؤ محتمل من بعض الأعوان العموميين في تسهيل تمرير هذه السلع، مما استدعى إحالة الملف إلى الجهات القضائية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

29 أبريل، 2025 - 6:32 مساءً
13

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‫13 تعليقات

  1. استغلال الوثائق المزورة والفواتير المضخمة يعكس حجم الفساد الذي قد يعيق العمل الأمني.

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  3. الفساد هو عدونا الأكبر في مثل هذه العمليات، ويجب محاربته بكل الوسائل المتاحة.

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  4. إذا كانت هناك أي محاولات لتبييض الأموال عبر هذه العمليات، يجب أن تتعامل السلطات معها بحزم.

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  5. إذا كانت هناك عملية تبييض أموال، فخاص العدالة تكون صارمة باش تمنع هاد الممارسات.

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  6. الشحنة ديال السلع هادي كانت غادي تضر المجتمع، الحمد لله أنه تم إحباطها قبل ما تنتشر.

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  7. يجب أن تكون العقوبات ضد هذه الأنشطة بالغة الشدة لضمان ردع المجرمين المحتملين.

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  8. الموانئ تحتاج إلى تقنيات حديثة للمراقبة لكي تتمكن من إيقاف مثل هذه المحاولات في وقت مبكر.

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  9. محاولة تهريب هذه السلع المشبوهة تبرز مدى أهمية الرقابة في حماية المجتمع من التهديدات الأخلاقية.

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  10. كيفاش تقدر تصل هاد السلع المشبوهة حتى الميناء؟ خاص النظام يكون أقوى فهاد النقطة.

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  11. ما يثير القلق هو تواطؤ بعض الأعوان العموميين، ويجب محاسبتهم بكل حزم لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة.

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  12. يجب أن تتحمل الجهات القضائية كامل مسؤوليتها في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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  13. إن الكشف عن هذه المحاولة يسلط الضوء على ضرورة تكثيف جهود مكافحة التهريب ورفع مستوى الرقابة.

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