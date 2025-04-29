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حركة "فرنسا الأبية" تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل
French leftist party La France Insoumise (LFI) member of parliament Jean-Luc Melenchon, former presidential candidate who finished third in the election's first round, delivers a speech, next to LFI's Member of Parliament Daniele Obono (R), during the annual May Day (Labour Day) marking the international day of the workers on Place de la Republique in Paris on May 1, 2022. (Photo by Thomas COEX / AFP)

حركة “فرنسا الأبية” تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل

29 أبريل، 2025 - 12:22 مساءً
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هبة بريس – متابتة

خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، دعت حركة “فرنسا الأبية” إلى «مسيرة وطنية كبيرة ضد الإسلاموفوبيا» في 11 ماي المقبل، وذلك ردًا على مقتل أحد المصلين في مسجد بمقاطعة غارد يوم الجمعة الماضي.

وأدانت الحركة ما وصفته بـ”المناخ الإسلاموفوبي”، حيث قالت النائبة عن “فرنسا الأبية” أورلي تروفي: «نتقدم بتعازينا الحارة إلى عائلة الضحية»، مضيفة أن «الذين يغذّون الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك داخل الحكومة، يتحمّلون مسؤولية في ذلك».

وجدير بالذكر أن عدة تجمعات نُظمت يوم الأحد الماضي احتجاجًا على هذه الجريمة، بحضور أعضاء من “فرنسا الأبية”، من بينهم جان-لوك ميلانشون.

29 أبريل، 2025 - 12:22 مساءً
12

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‫12 تعليقات

  3. ما حدث في مقاطعة غارد هو نتيجة خطابات الكراهية المتزايدة ضد المسلمين.

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  8. راه بزاف ديال السياسيين ففرنسا كيستغلو الإسلام باش يربحو الأصوات.

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