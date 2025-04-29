حركة “فرنسا الأبية” تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل

هبة بريس – متابتة

خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، دعت حركة “فرنسا الأبية” إلى «مسيرة وطنية كبيرة ضد الإسلاموفوبيا» في 11 ماي المقبل، وذلك ردًا على مقتل أحد المصلين في مسجد بمقاطعة غارد يوم الجمعة الماضي.

وأدانت الحركة ما وصفته بـ”المناخ الإسلاموفوبي”، حيث قالت النائبة عن “فرنسا الأبية” أورلي تروفي: «نتقدم بتعازينا الحارة إلى عائلة الضحية»، مضيفة أن «الذين يغذّون الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك داخل الحكومة، يتحمّلون مسؤولية في ذلك».

وجدير بالذكر أن عدة تجمعات نُظمت يوم الأحد الماضي احتجاجًا على هذه الجريمة، بحضور أعضاء من “فرنسا الأبية”، من بينهم جان-لوك ميلانشون.