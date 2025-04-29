باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية فوق كشمير
هبة بريس – وكالات
أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.
وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين عقب الهجوم الذي استهدف سائحين في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
الهند وباكستان خاصهم يفضلو الدبلوماسية على لغة السلاح.
الهجوم اللي وقع على السياح زاد من التوتر والشك بين الطرفين.
اختراق الطائرات بدون طيار لخط السيطرة كيشكل استفزاز عسكري واضح.
الحرب ماشي فمصلحة لا الهند ولا باكستان، خاص الحوار يتعاود.
التصعيد بين الهند وباكستان فهاد الظروف كيزيد من خطورة الوضع فالمنطقة.
الجيش الباكستاني بغا يوصل رسالة بأنه مستعد يرد على أي اختراق.
خاص المجتمع الدولي يدخل لتهدئة الأوضاع قبل ما توصل الأمور للأسوأ.
المشكل ديال كشمير راه كيأثر حتى على الأمن الإقليمي والدولي.
إقليم كشمير بقى بؤرة توتر مزمنة بين جوج دول نووية، وهذا مقلق بزاف.
كشمير محتاجة حل سياسي شامل يرضي جميع الأطراف.