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باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية فوق كشمير

باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية فوق كشمير

29 أبريل، 2025 - 11:23 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.

وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين عقب الهجوم الذي استهدف سائحين في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

29 أبريل، 2025 - 11:23 صباحًا
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‫10 تعليقات

  5. التصعيد بين الهند وباكستان فهاد الظروف كيزيد من خطورة الوضع فالمنطقة.

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