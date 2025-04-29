انقطاع الكهرباء.. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني

هبة بريس – وكالات

استبعدت الحكومة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، فرضية الهجوم السيبراني لتفسير سبب الانقطاع الواسع في التيار الكهربائي الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية أمس الإثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة البرتغالية، أنطونيو ليتاو أمارو، في تصريح لقناة “سي إن إن البرتغال”: “حتى الآن، لا تتوفر لدينا معلومات تشير إلى حدوث هجوم إلكتروني أو عدائي”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تقييما أوليا للحادثة.

وأوضح قائلا “في البرتغال، لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي معلومات تشير إلى هجوم سيبراني أو اعتداء عدائي. هذا هو التقييم الأولي الذي توصلت إليه مختلف الجهات المختصة”، مضيفا أن الحادث على الأرجح “كان نتيجة مشكلة في شبكة نقل الكهرباء وقعت في إسبانيا”.

وأعلنت شركة تشغيل الكهرباء في البرتغال “رين” أن جميع المحطات الفرعية التابعة لشبكة النقل الوطنية عادت للعمل، مؤكدة أن “الشبكة الآن مستقرة بالكامل.