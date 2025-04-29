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إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء

إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء

29 أبريل، 2025 - 5:09 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أفادت صحيفة “باييس” الإسبانية بمصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب مختلفة مرتبطة بانقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن “الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة”.

وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي.

بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في مدريد إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع التيار.

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة “يوروبا برِيس” بأن المحكمة الوطنية الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن “عمل تخريبي”.

29 أبريل، 2025 - 5:09 مساءً
17

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‫17 تعليقات

  1. راه لي كيعيش بالأوكسيجين راه حياتو مربوطة بالكهرباء، فين هو الأمان؟

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  11. ما حدث في إسبانيا يُظهر أن انقطاع الكهرباء لم يعد مجرد مشكل تقني، بل خطر على الأرواح.

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  13. خمسة ديال الأرواح مشاو بسبب النقطاع، واش ماشي هادي كارثة بكل المقاييس.

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