إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء
هبة بريس – وكالات
أفادت صحيفة “باييس” الإسبانية بمصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب مختلفة مرتبطة بانقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن “الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة”.
وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي.
بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في مدريد إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع التيار.
وفي آخر التطورات، أفادت وكالة “يوروبا برِيس” بأن المحكمة الوطنية الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن “عمل تخريبي”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
راه لي كيعيش بالأوكسيجين راه حياتو مربوطة بالكهرباء، فين هو الأمان؟
واش هادشي كان صدفة ولا شيادي مدبّرة؟ راه الريحة طالعة.
كيف يمكن أن تُترك أرواح تعتمد على أجهزة طبية دون حماية أو خطة بديلة؟
تحقيقات القضاء يجب أن تكون صارمة وواضحة، لأن الأرواح ليست أرقامًا.
مولد كهربائي ولاّ سبب فموت عائلة كاملة، هادي مصيبة كتقلب الدم.
هل أصبح المواطن الإسباني معرضًا للموت عند كل عطب في الشبكة؟
كتشعل شمعة باش تنوّر دارك، كتلقى راسك شاعل فالنار، راه ماشي معقول.
الدولة خاصها تحمي الناس من بحال هاد السيناريوهات، ماشي تبقى تتفرج.
كيفاش ممكن فدولة بحال إسبانيا تقع حوادث بحال هادي ف2025؟
ما حدث في إسبانيا يُظهر أن انقطاع الكهرباء لم يعد مجرد مشكل تقني، بل خطر على الأرواح.
هذا الإنهيار في الخدمات يضع علامات استفهام كبيرة حول البنية التحتية.
خمسة ديال الأرواح مشاو بسبب النقطاع، واش ماشي هادي كارثة بكل المقاييس.
خاص يكون تحقيق حقيقي ماشي غير كلام، الناس ماتت بلا سبب.
إذا تبيّن أن الانقطاع كان عملاً تخريبياً، فالمسؤولون عن ذلك مجرمون.
ماذا عن آلاف المرضى الآخرين الذين لا صوت لهم؟ هل ننتظر مآسي جديدة؟
كارثة أمس تفضح هشاشة الأنظمة أمام حالات الطوارئ، والمحاسبة ضرورية.