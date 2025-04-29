إسبانيا.. مصرع 5 أشخاص نتيجة حوادث مرتبطة بانقطاع الكهرباء

هبة بريس – وكالات

أفادت صحيفة “باييس” الإسبانية بمصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب مختلفة مرتبطة بانقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن “الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة”.

وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي.

بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في مدريد إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع التيار.

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة “يوروبا برِيس” بأن المحكمة الوطنية الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن “عمل تخريبي”.