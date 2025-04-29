موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

هبة بريس

تعرض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لحادث سير في مدينة القدس المحتلة، دون أن يُسفر عن إصابات في صفوف المرافقين.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إحدى سيارات الموكب اصطدمت بدراجة نارية قرب مجمع “سينما سيتي”، الواقع بمحاذاة مكتب نتنياهو، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بجروح طفيفة نُقل إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو كان ضمن الموكب لحظة الحادث، لكنه لم يكن على متن السيارة التي تعرضت للاصطدام.

من جهتها، أكدت هيئة البث العبرية الرسمية أن الحادث أدى إلى توقف حركة السير لوقت قصير في محيط المنطقة.