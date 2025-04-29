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إسبانيا.. الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار يورو

إسبانيا.. الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار يورو

29 أبريل، 2025 - 1:08 مساءً
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هبة بريس – وكالات

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تكلفة الأضرار الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلان أن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا تقدر بنحو مليار يورو.

وأشارت صحيفة “باييس” التي نشرت الخبر نقلا عن بيانات أولية من محللين، إلى أنه إذا توقفت جميع الأعمال في إسبانيا بشكل كامل لمدة يوم كامل، فإن الأضرار قد تصل إلى 4.5 مليار يورو، وهذا هو متوسط ​​إنتاج البلاد يومياً.

ووفقا للصحيفة، فإنه بما أن الإغلاق في بعض القطاعات حدث في النصف الثاني من يوم العمل، وتم حل المشكلة خلال عدة ساعات، فإن كل شيء يشير عمليًا إلى أن الأضرار ستكون أقل بكثير.

29 أبريل، 2025 - 1:08 مساءً
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