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مارك كارني يفوز بانتخابات كندا.. ويعد بتبني نهج صارم مع ترامب

مارك كارني يفوز بانتخابات كندا.. ويعد بتبني نهج صارم مع ترامب

29 أبريل، 2025 - 9:45 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

احتفظ الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت الإثنين، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية البرلمانية التي كان يطمح إليها، بحسب ما أفادت به النتائج الأولية المعلنة.

وأظهرت النتائج تقدم الحزب الليبرالي في 167 دائرة انتخابية، فيما حل حزب المحافظين ثانيا بعد فوزه بـ145 دائرة، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.

وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره في العاصمة أوتاوا، قال كارني: “انتهت علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة، تلك العلاقة التي كانت قائمة على تكامل يزداد باستمرار”.

وأضاف أن “نظام التجارة العالمية المفتوحة الذي رسخته الولايات المتحدة قد انتهى، وهو النظام الذي اعتمدت عليه كندا لتحقيق الرخاء لعقود”.

ووصف كارني المرحلة المقبلة بأنها “مليئة بالتحديات وتتطلب تضحيات”، مشددا على تبني “نهج صارم” مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وأعلن كارني أن كندا ستضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على جارتها الجنوبية.

29 أبريل، 2025 - 9:45 صباحًا
13

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‫13 تعليقات

  5. التصريحات ديال كارني كتشير لقلب الطاولة على السياسات التجارية القديمة.

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