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“موازين” يستجيب لتطلعات الجمهور.. طوطو أول مغربي يعتلي منصة السويسي

“موازين” يستجيب لتطلعات الجمهور.. طوطو أول مغربي يعتلي منصة السويسي

28 أبريل، 2025 - 12:50 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

في تطور لافت ضمن دورة مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، استجابت إدارة المهرجان لطلب الفنان المغربي “الغراندي طوطو” ومنحته فرصة الغناء على منصة السويسي، التي كانت مخصصة في السنوات الماضية للفنانين الأجانب فقط.

وبهذا القرار، يصبح طوطو أول فنان مغربي يُعتلي هذه المنصة المرموقة، في خطوة تعكس التحولات التي يشهدها المشهد الفني المغربي.

لطالما كانت منصة السويسي تُخصص للنجوم العالميين في مهرجان “موازين”، بينما كانت منصة سلا هي المساحة المخصصة للفنانين المحليين.

وعلى الرغم من هذا التقليد الذي استمر لعقدين من الزمن، تزايدت الدعوات من مختلف الأوساط الثقافية والفنية من أجل إعطاء المزيد من الفرص للفنانين المغاربة على المنصة نفسها.

وفي استجابة لطلبات الجمهور والوسط الفني، قررت إدارة المهرجان فتح أبواب السويسي للفنانين المغاربة، فكان “طوطو” هو أول من يُتاح له الصعود إليها.

هذه الخطوة تؤكد حرص إدارة “موازين” على مواكبة تطورات الساحة الفنية المغربية، وتبرز التقدير الكبير الذي بدأ يلقاه الفن المحلي في المهرجان الدولي.

قرار السماح لـ”طوطو” بالصعود إلى منصة السويسي لا يُعد تغييرًا في سياسات المهرجان فحسب، بل يُعد أيضًا اعترافًا بمكانة الفنان المغربي على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن خلال هذه المبادرة، يُظهر مهرجان “موازين” مرونته في التفاعل مع تطلعات جمهوره ويؤكد أن مكانة الفن المغربي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الفني العالمي.

28 أبريل، 2025 - 12:50 مساءً
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