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ربيع القاطي يتحدى الانتقادات: “خلقنا هكذا.. أقوياء وأشداء"

ربيع القاطي يتحدى الانتقادات: “خلقنا هكذا.. أقوياء وأشداء”

28 أبريل، 2025 - 1:33 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

في رده على الانتقادات التي طالت مظهره أثناء تقديمه للبرنامج الرياضي، اختار الفنان ربيع القاطي أن يعبر عن نفسه بطريقة قوية ومباشرة.

وعبر حسابه على “إنستغرام”، قال القاطي: “نحن هكذا وهكذا نحن خلقنا، مزغبين وشعرنا رطب… ما ذنبنا؟”، وأضاف في تعليق صوتي: “نحن خلقنا هكذا، أقوياء، أشداء، صناديد. نعم نميل أحيانًا لكننا لا نسقط أبدًا”.

الانتقادات كانت تدور حول هندامه، حيث اعتبر البعض أن ملابسه وأسلوبه في الظهور لا يتناسب مع تقديم برنامج رياضي.

لكن القاطي اختار الرد بطريقة تعكس ثقته بنفسه وتأكيده على أن المظهر الخارجي لا يُعتبر المعيار الرئيسي للنجاح أو الكفاءة. فهو يُبرز دائمًا أن الفنان يجب أن يُقيّم على أساس موهبته وعمله، لا على حسب معايير الجمال أو الأناقة.

رد القاطي كان بمثابة رسالة إلى متابعيه أن الثقة بالنفس والصدق مع الذات هما الأهم، وبهذا الأسلوب، أظهر قوته الداخلية ويرفض التنازل عن شخصيته من أجل مجاراة توقعات الآخرين.

ربيع القاطي يتحدى الانتقادات: “خلقنا هكذا.. أقوياء وأشداء"

28 أبريل، 2025 - 1:33 مساءً
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