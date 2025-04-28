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حنان الخضر تعلن عن عودتها الفنية بأغنية ''زادو في جهدي''

حنان الخضر تعلن عن عودتها الفنية بأغنية ”زادو في جهدي”

28 أبريل، 2025 - 2:38 مساءً
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هبة بريس

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أعلنت الفنانة المغربية حنان الخضر عن عودتها إلى الغناء من خلال عمل جديد بعنوان “زادو في جهدي”.

وشاركت الخضر عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” البوستر الرسمي للأغنية، مما لاقى تفاعلا واسعا من جمهورها الذي أعرب عن حماسه وترقبه لهذه العودة المنتظرة.

وكشفت الفنانة أن الأغنية ستُطرح قريبا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، دون أن تحدد موعد الإصدار، مما زاد من حماس متابعيها وتشويقهم.

يُشار إلى أن حنان الخضر حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، قبل أن تختار الابتعاد عن الأضواء لعدة سنوات، لتعود اليوم بأغنية جديدة تبشر بمرحلة فنية جديدة في مسيرتها.

حنان الخضر تعلن عن عودتها الفنية بأغنية ''زادو في جهدي''

28 أبريل، 2025 - 2:38 مساءً
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