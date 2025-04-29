أورنج تعلن عن استرجاع خدمة الإنترنت وتُهدي زبناءها يوماً مجانياً من الإنترنت
هبة بريس
أعلنت شركة أورنج، عن استرجاع خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد الانقطاع الذي شهدته خلال الساعات الماضية.
وأوضحت الشركة أن العطب كان نتيجة لانقطاع كهربائي واسع النطاق في كل من إسبانيا والبرتغال، مما أثر على روابط الاتصال الدولية وتسبب في اضطراب مؤقت في خدمات الإنترنت.
وقدمت أورنج اعتذارها لزبنائها عن الإزعاج الذي سببه هذا الخلل، مؤكدة تفهمها لتأثيره على الأنشطة اليومية للمستخدمين.
وفي خطوة تعكس حرصها على تقدير ثقة زبنائها، أعلنت أورنج عن منح يوم مجاني من الإنترنت النقال لجميع المشتركين، عربون شكر وامتنان لصبرهم وتفهمهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
مستخدمو الإنترنت يعتمدون عليه بشكل أساسي، ولا يتحملون الانقطاعات.
خاص يردو البال لناس اللي خدماتهم كتعتمد كليًا على الإنترنت.
يوم مجاني زوين، ولكن ما يعوضش الضرر اللي وقع فديك السويعات.
الناس تضرّو فخدمتهم ودراستهم، خاص تكون تعويضات حقيقية.
من الجيد أن تعترف الشركة بوجود الخلل وتوضح أسبابه للزبناء.
زوين أنهم عوضو الزبناء بيوم مجاني، ولكن ماشي كافي.
الشركة دارو مزيان فالتواصل، ولكن خاص الوضوح أكثر.
واخا العطب جا من الخارج، أورنج خاصها تكون واجدة لمثل هاد الحالات.
المشكل ماشي فالعطب، المشكل كيفاش كتواجهو الشركة وكتعوض الزبناء.
نرجو من باقي الشركات كذلك أن تُحسن خدماتها وتُقدر زبنائها
تقديم يوم مجاني بادرة جيدة لكنها لا تكفي لتعويض الضرر المهني.
الانقطاع كشف عن ضعف في البنية الاحتياطية للاتصال الدولي.
أورنج خاصها تخدم على البنية باش ما يتكررش نفس المشكل.
نُقدّر الشفافية في التواصل، ولكن ننتظر خطوات أقوى في الجودة.
اعتذار الشركة مهم، لكن الأهم هو ضمان عدم تكرار الحادث.