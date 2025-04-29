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أورنج تعلن عن استرجاع خدمة الإنترنت وتُهدي زبناءها يوماً مجانياً من الإنترنت

أورنج تعلن عن استرجاع خدمة الإنترنت وتُهدي زبناءها يوماً مجانياً من الإنترنت

29 أبريل، 2025 - 12:36 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شركة أورنج، عن استرجاع خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد الانقطاع الذي شهدته خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الشركة أن العطب كان نتيجة لانقطاع كهربائي واسع النطاق في كل من إسبانيا والبرتغال، مما أثر على روابط الاتصال الدولية وتسبب في اضطراب مؤقت في خدمات الإنترنت.

وقدمت أورنج اعتذارها لزبنائها عن الإزعاج الذي سببه هذا الخلل، مؤكدة تفهمها لتأثيره على الأنشطة اليومية للمستخدمين.

وفي خطوة تعكس حرصها على تقدير ثقة زبنائها، أعلنت أورنج عن منح يوم مجاني من الإنترنت النقال لجميع المشتركين، عربون شكر وامتنان لصبرهم وتفهمهم.

29 أبريل، 2025 - 12:36 مساءً
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