مراكش ..مبادرة لتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بدعم من الأمم المتحدة

هبة بريس – محمد الهروالي

أطلقت جمعية “مشروع تحليق” يوم أمس الاثنين 28 أبريل الجاري، مبادرة جديدة في منطقة الأوداية بمراكش، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى تعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بشكل عادل بين النساء والرجال، مع التركيز على إشراك الشباب، أختير لها شعار: “الدار مسؤوليتنا كاملين”.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بالمساواة بين الجنسين في العمل المنزلي، وتغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية، كما يتضمن المشروع ورش عمل وعروض فنية وتدريبية، ويسعى إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحسين فرص مشاركتهن في سوق العمل.

و يُنفذ المشروع بالتعاون مع العديد من الفاعلين المحليين والوطنيين، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة داخل الأسر المغربية.