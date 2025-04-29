close button
مراكش ..مبادرة لتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بدعم من الأمم المتحدة

مراكش ..مبادرة لتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بدعم من الأمم المتحدة

29 أبريل، 2025 - 5:40 مساءً
0

هبة بريس – محمد الهروالي

أطلقت جمعية “مشروع تحليق” يوم أمس الاثنين 28 أبريل الجاري، مبادرة جديدة في منطقة الأوداية بمراكش، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى تعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بشكل عادل بين النساء والرجال، مع التركيز على إشراك الشباب، أختير لها شعار: “الدار مسؤوليتنا كاملين”.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بالمساواة بين الجنسين في العمل المنزلي، وتغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية، كما يتضمن المشروع ورش عمل وعروض فنية وتدريبية، ويسعى إلى تمكين النساء اقتصادياً وتحسين فرص مشاركتهن في سوق العمل.

و يُنفذ المشروع بالتعاون مع العديد من الفاعلين المحليين والوطنيين، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة داخل الأسر المغربية.

29 أبريل، 2025 - 5:40 مساءً
0

مقالات ذات صلة

تازة

تازة تتحول إلى ورش مفتوح.. دينامية غير مسبوقة لتأهيل…

2025-04-29 / 20:53
صورة تعبيرية

الحسيمة.. قلق من الانتشار الواسع للمشردين والمختلين عقليا بتاركيست

2025-04-29 / 20:46
أمطار رعدية

الطقس غدا الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

2025-04-29 / 20:06
تقرير: 93% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

تقرير: 93% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير…

2025-04-29 / 17:57
بوعرفة .. السجن المحلي يحتفي بالذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون (صور)

بوعرفة .. السجن المحلي يحتفي بالذكرى 17 لتأسيس المندوبية…

2025-04-29 / 17:50
شرطة جرسيف

أمن جرسيف يفك لغز سرقة سيارة ومنزل مهاجر

2025-04-29 / 17:24
سجن عين علي مومن بسطات يحتفل بذكرى تأسيس مديريته " فيديو"

سجن عين علي مومن بسطات يحتفل بذكرى تأسيس مديريته…

2025-04-29 / 16:11
الحسيمة.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لموسم الصيف

الحسيمة.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لموسم الصيف

2025-04-29 / 16:03
جرسيف ..الاحتفاء بالذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون

جرسيف ..الاحتفاء بالذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة…

2025-04-29 / 15:55
مافيا العقار تعود لبني انصار.. شخص واحد يبيع نفس الأرض 3 مرات

مافيا العقار تعود لبني انصار.. شخص واحد يبيع نفس…

2025-04-29 / 15:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى