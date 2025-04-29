جرسيف ..الاحتفاء بالذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج(صور)

محمد بودهان

تخليدا للذكرى ال 17 ,لتأسيس الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج والتي تصادف 29 أبريل من كل سنة، نظمت إدارة السجن المحلي بجرسيف ، صباح يومه الثلاثاء 29 أبريل 2025 حفلا متميزا بحضور عبد السلام الحتاش عامل اقليم جرسيف ،و ممثلي السلطات القضائية والأمنية و رؤساء المصالح الخارجية وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومنتخبين.

وشكل هذا الحفل فرصة لاستشراف الأوراش المستقبلية والمشاريع الرامية إلى تكريس المزيد من الاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، بالموازاة مع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات.

و في كلمة بالمناسبة، قال سعيد حيسي مدير السجن المحلي لجرسيف، أن الاحتفال بالذكرى 17 لتاسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي مناسبة لاستعراض أهم المنجزات والمكتسبات، وفرصة لانفتاح القطاع ذو الطابع شبه العسكري والتعريف بخصوصياته وبأهمية أدواره الأمنية والإصلاحية، وبمدى مساهمته الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالحفاظ على الأمن الداخلي.

وأضاف ذات المتحدث، بأن هذا الموسم شهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة السجنية والحفاظ على سلامة وأمن المؤسسات السجنية والعاملين بها، اضافة إلى تعزيز فعالية البرامج التأهيلية وتفريدها، وكذا تثمين وتحفيز الموارد البشرية وتحديث الإدارة.

وأكد بأن ما ميز هذه السنة هو تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالشان السجني، من خلال إصدار القانون رقم 10ـ 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وكذا القانون رقم 43 ـ 22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيشرع في تنفيذه وتفعيله ابتداء من تاريخ 22 غشت 2025 كخطوة بارزة من المتوقع أن تخفف العبء على المؤسسات السجنية، وتقلص من نسبة الاكتظاظ التي وصلت أرقاما قياسية برسم السنة الجارية.

ومن أجل تثمين وتحفيز العنصر البشري، أشار مدير السجن المحلي بأن هذا الاحتفال هو مناسبة للاعتراف بالمجهودات والتضحيات المبذولة من طرف العاملين بالمؤسسات السجنية، لتشجيعهم على الابتكار والتميز والبدل والعطاء، حيث أفاد بأنه برسم هذه السنة تمت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .

وعلى مستوى تحديث الإدارة، أكد المسؤول السجني في كلمته، بأنه تم برسم هذه السنة تفعيل المنصة الرقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء، بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار، وتمكينهم من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الإنسيابية الكافية وتجنب الازدحام وطول فترة الانتظار، كما تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة وتوفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسة السجنية.

ومن أجل تحفيز وتشجيع الموظفين الذين يتميزون بحسن السلوك والانضباط والمردودية في العمل، وتقوية الاعتزاز بالانتماء الوظيفي والمهني للقطاع السجني، تم منح جائزة التميز برسم هذه السنة لكل من الموظف مهدي بن صغير والموظفة حنان مهري ،وذلك اعترافا وتنويها بمجهوداتهما وتضحياتهما للنهوض بالأوضاع السجنية والسجناء.