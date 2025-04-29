الحسيمة.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لموسم الصيف

فكري ولدعلي – هبة بريس

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الصيف 2025 في أحسن الظروف، وبتعليمات مباشرة من عامل إقليم الحسيمة، احتضنت باشوية الحسيمة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا يوم السبت 27 أبريل الجاري، جمع مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بتنظيم الفضاء العام وتحسين صورة المدينة.

الاجتماع، الذي ترأسه باشا المدينة، عرف مشاركة ممثلي جماعة الحسيمة و السلطات المحلية والمصالح الأمنية والإدارية، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، وتم خلاله التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد للاحتلال غير القانوني للملك الجماعي العام، والحد من مظاهر الفوضى التي تشوه جمالية المدينة وتهدد سلامة المواطنين.

كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على التحديات التي تواجه الوسط الحضري، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه المدينة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من ضغط على البنية التحتية والمرافق العمومية.

ويُنتظر أن تنعكس مخرجات هذا اللقاء على أرض الواقع عبر حملات توعوية وتدخلات ميدانية تهدف إلى استرجاع النظام داخل المجال العمومي، وتحقيق التوازن بين حق الاستغلال الاقتصادي وواجب احترام الفضاء المشترك.

وقد تم التأكيد في ختام الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لهذه الحملة، من خلال اجتماعات دورية لتقييم النتائج وضمان استمرارية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.