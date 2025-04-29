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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الحسيمة.. قلق من الانتشار الواسع للمشردين والمختلين عقليا بتاركيست

29 أبريل، 2025 - 8:46 مساءً
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فكري ولد علي – هبة بريس

عرفت مدينة تاركيست، بإقليم الحسيمة، في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للمشردين والمختلين عقلياً في الشوارع والأزقة والساحات العامة، مما ساهم في تزايد قلق الساكنة، لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد للمواطنين في الفضاءات العمومية، في غياب أي تدخل ناجع من طرف الجهات المعنية.

وأكد عدد من سكان المدينة وفعالياتها أن الخطورة والمخاوف تزداد خلال الفترات الصباحية وعند حلول الظلام، حيث أصبح المارة، الذين يقصدون المساجد أو أماكن العمل أو المدارس أو حتى يسافرون، عرضة للمضايقات والتهديدات والإزعاج، بسبب تكاثر أعداد هؤلاء المشردين والمختلين عقلياً.

وأشارت عدة شهادات إلى تعرض تلميذات لتهديدات خطيرة بالتصفية الجسدية من طرف بعض المختلين عقلياً، مما يهدد سلامة سكان المدينة وراحتهم النفسية، حيث أصبحوا يعيشون تحت وطأة هذه الظاهرة يومياً، من خلال مشاهد وسلوكيات غير سوية تنذر بوقوع مأساة إن لم يتم التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية والمختصة.

وطالب سكان المدينة من السلطات المحلية والمصالح الصحية المختصة وجمعيات المجتمع المدني بالتدخل العاجل وتحمل المسؤولية، من خلال اعتماد مقاربة وقائية وشن حملات تمشيط من شأنها تأمين المدينة وفي نفس الوقت حماية هذه الفئات الهشة، قبل أن تتحول المنطقة، لا قدر الله، إلى مسرح جديد للفواجع والجرائم.

29 أبريل، 2025 - 8:46 مساءً
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