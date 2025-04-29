سجن عين علي مومن بسطات يحتفل بذكرى تأسيس مديريته ” فيديو”

محمد منفلوطي- هبة بريس

ترأس عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الذكرى 17 لتأسيس الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، حيث حط الرحال بسجن عين علي مومن رفقة الوفد المرافق في خيمة أقيمت بالساحة المقابلة لإدارة السجن.

الحفل الذي عرف تكريم العديد من موظفي موظفات المؤسسة السجنية بسطات، ألقى من خلاله مدير سجن عين علي مومن كلمة استعرض من خلالها أهم المنجزات والمكتسبات الذي حققتها الإدارة العامة للسجون وإعادة الادماج، مشيرا بأن هذه الذكرى هي فرصة لانفتاح القطاع ذو الطابع شبه العسكري والتعريف بخصوصياته وبأهمية أدواره الأمنية والإصلاحية، وبمدى مساهمته الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالحفاظ على الأمن الداخلي.

مدير السجن الفلاحي وفي كلمة لميكروفون هبة بريس، بأن هذا الموسم شهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بظروف الاعتقال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة السجنية والحفاظ على سلامة وأمن المؤسسات السجنية والعاملين بها، اضافة إلى تعزيز فعالية البرامج التأهيلية وتفريدها، وكذا تثمين وتحفيز الموارد البشرية وتحديث الإدارة.

وشدد مدير السجن على هذه السنة عرفت نقلة نوعية تتمثل في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالشأن السجني، من خلال إصدار القانون رقم 10ـ 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وكذا القانون رقم 43 ـ 22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيشرع في تنفيذه وتفعيله ابتداء من تاريخ 22 غشت 2025 كخطوة بارزة من المتوقع أن تخفف العبء على المؤسسات السجنية، وتقلص من نسبة الاكتظاظ التي وصلت أرقاما قياسية برسم السنة الجارية.

مدير سجن عين علي مومن بسطات، لم يترك الفرصة تمر دون أن يذكر بالدور الريادي العنصر البشري، معتبرا هذا الحفل بمثابة اعتراف بالمجهودات والتضحيات المبذولة من طرف العاملين بالمؤسسات السجنية، لتشجيعهم على الابتكار والتميز والبدل والعطاء.

تفاصيل أخرى ضمن الربورطاج التي أعدته هبة بريس من قلب الحدث: