بوعرفة .. السجن المحلي يحتفي بالذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون (صور)

هبة بريس – أحمد المساعد

نظم السجن المحلي بمدينة بوعرفة، اليوم الثلاثاء 29 ابريل الجاري، احتفالًا بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور عدد من الأطر والمسؤولين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير المؤسسة، المختار الأعور، أن الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على أبرز منجزات القطاع السجني، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال، والارتقاء بجودة الخدمات، وتطوير البرامج التأهيلية.

كما أشار إلى أهمية القوانين الجديدة، وعلى رأسها القانون 10-23 المنظم للمؤسسات السجنية، والقانون 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المزمع دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل.

وأضاف الأعور، أن القطاع يشهد تطورًا رقميًا ملحوظًا، من خلال إطلاق منصة إلكترونية للحجز المسبق للزيارات العائلية، فضلًا عن جهود تحفيز الموارد البشرية، عبر اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون، وتكريم الموظفين المتفوقين بمنح جوائز التميز.