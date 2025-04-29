أمن جرسيف يفك لغز سرقة سيارة ومنزل مهاجر

هبة بريس_محمد بودهان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرسيف، بعد عملية تتبع دقيقة استُعملت فيها وسائل تقنية متطورة، من فك لغز جريمة سرقة استهدفت سيارة ومحتويات منزل يعود لمهاجر مقيم بأوروبا، وذلك في تجزئة التويزية بالمدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تفاجئ أحد أقارب الضحية قبل أسابيع باختفاء السيارة وسرقة ممتلكات من المنزل، ليقوم على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت الشرطة القضائية والعلمية تحرياتها الدقيقة.

وبعد تعميق البحث، تم تحديد هوية المشتبه فيه، وهو ثلاثيني، وتم توقيفه واسترجاع جزء مهم من المسروقات.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتقديمه أمام العدالة.