close button
شرطة جرسيف
شرطة جرسيف

أمن جرسيف يفك لغز سرقة سيارة ومنزل مهاجر

29 أبريل، 2025 - 5:24 مساءً
0

هبة بريس_محمد بودهان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرسيف، بعد عملية تتبع دقيقة استُعملت فيها وسائل تقنية متطورة، من فك لغز جريمة سرقة استهدفت سيارة ومحتويات منزل يعود لمهاجر مقيم بأوروبا، وذلك في تجزئة التويزية بالمدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تفاجئ أحد أقارب الضحية قبل أسابيع باختفاء السيارة وسرقة ممتلكات من المنزل، ليقوم على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت الشرطة القضائية والعلمية تحرياتها الدقيقة.

وبعد تعميق البحث، تم تحديد هوية المشتبه فيه، وهو ثلاثيني، وتم توقيفه واسترجاع جزء مهم من المسروقات.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتقديمه أمام العدالة.

29 أبريل، 2025 - 5:24 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مراكش ..مبادرة لتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بدعم من الأمم المتحدة

مراكش ..مبادرة لتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية بدعم من الأمم…

2025-04-29 / 17:40
سجن عين علي مومن بسطات يحتفل بذكرى تأسيس مديريته " فيديو"

سجن عين علي مومن بسطات يحتفل بذكرى تأسيس مديريته…

2025-04-29 / 16:11
الحسيمة.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لموسم الصيف

الحسيمة.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لموسم الصيف

2025-04-29 / 16:03
جرسيف ..الاحتفاء بالذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون

جرسيف ..الاحتفاء بالذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة…

2025-04-29 / 15:55
مافيا العقار تعود لبني انصار.. شخص واحد يبيع نفس الأرض 3 مرات

مافيا العقار تعود لبني انصار.. شخص واحد يبيع نفس…

2025-04-29 / 15:45
تأجيل البت في ملف رئيس قسم الميزانية بجهة فاس مكناس

تأجيل البت في ملف رئيس قسم الميزانية بجهة فاس…

2025-04-29 / 15:31
أورنج تعلن عن استرجاع خدمة الإنترنت وتُهدي زبناءها يوماً مجانياً من الإنترنت

أورنج تعلن عن استرجاع خدمة الإنترنت وتُهدي زبناءها يوماً…

2025-04-29 / 12:36
أكادير ..ضبط أكثر من طنين من السمك المجمد داخل مخزن سري

أكادير ..ضبط أكثر من طنين من السمك المجمد داخل…

2025-04-29 / 12:10
"مدرستنا".. مشروع فني تربوي يجوب مدارس المغرب

“مدرستنا”.. مشروع فني تربوي يجوب مدارس المغرب

2025-04-29 / 11:55
بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

بعد مقال “هبة بريس”.. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح…

2025-04-29 / 11:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى