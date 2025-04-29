تازة تتحول إلى ورش مفتوح.. دينامية غير مسبوقة لتأهيل البنيات التحتية

هبة بريس- تازة

تعيش مدينة تازة منذ سنة 2024 فور عزل رئيس جماعة تازة السابق المتابع بمحاكم جرائم المالية بفاس على إيقاع تحول عمراني وتنموي لافت، تُوج بإطلاق برنامج طموح لإعادة تأهيل البنيات التحتية، وذلك عند قيام التأشير على إتفاقية التأهيل الحضري لمدينة تازة التي يشرف على تنزيل مضامينها عامل عمالة تازة مصطفى المعزة العين التي لاتنام، يجري تنزيله بشراكة متعددة الأطراف في إطار اتفاقية سياسة المدينة، وتحت إشراف مباشر لعامل إقليم تازة، ما يعكس جدية الرهان على جعل تازة مدينة بمواصفات حضرية حديثة.

هذا الورش غير المسبوق، الذي يمتد على معظم محاور المدينة، يشهد تعبئة شاملة من مختلف الفاعلين، من جماعة محلية وسلطات إقليمية وشركات مرافق، وفي طليعتهم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة (راديطا)، التي تضطلع بدور محوري في تجديد وتقوية شبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

استثمارات ضخمة لتحسين البنيات الأساسية

في إطار هذا البرنامج، تم إنجاز أشغال تجديد وتقوية حوالي 38 كلم من قنوات الماء الصالح للشرب بأقطار تتراوح بين 75 ملم و500 ملم، بكلفة قاربت 49 مليون درهم، مع مواصلة الأشغال على 10 كلم إضافية بكلفة تقارب 11,9 مليون درهم. وتأتي هذه التدخلات في سياق اعتماد مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان صيانة الشبكة وتفادي أي تدخلات لاحقة قد تُلحق ضررًا بالطرقات التي يتم تعبيدها حديثًا.

أما بخصوص شبكة التطهير السائل، فقد تم الشروع في تجديد ما يناهز 16 كلم من المجمعات الكبرى والقنوات الهيكلية، بأقطار تتراوح بين 400 ملم و1600 ملم، تمر عبر شوارع رئيسية كشارع يوسف بن تاشفين وبئر أنزران وطريق الوحدة، بكلفة تناهز 104 مليون درهم. كما تشمل الأشغال أيضًا 7,5 كلم من القنوات الثنائية والثلاثية على مستوى محاور حيوية كشارع محمد الخامس وعلال الفاسي، بكلفة إضافية تبلغ 13,2 مليون درهم.

منظومة رقابة ومواكبة صارمة

ولتأمين نجاح هذا الورش، تم تشكيل لجان تقنية متعددة الاختصاصات للسهر على التتبع والمراقبة، تحت إشراف السلطة المحلية، إلى جانب تعبئة فرق عمل دائمة لضمان استمرارية الخدمات 24/24 و7/7، مما يعكس الحرص على تلافي أي ارتباك في التزود بالماء أو انقطاعات غير مبرمجة.

كما تندرج هذه الجهود ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل، الذي يشمل أيضًا مشروع محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة من الجيل الجديد، من المرتقب الإعلان عن طلب عروضه قريبًا، ما سيساهم في تعزيز البعد البيئي للمشروع.

مدينة تازة على موعد مع التحول

ما يجري اليوم بتازة ليس مجرد صيانة ظرفية، بل هو إعادة تأسيس فعلية لبنية تحتية جديدة تقطع مع سنوات من التآكل والتقادم. وإذا استمر هذا الزخم بنفس الوتيرة، فإن تازة ستكون أمام مرحلة مفصلية نحو مستقبل حضري أكثر جودة واستدامة.