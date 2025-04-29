أكادير ..ضبط أكثر من طنين من السمك المجمد داخل مخزن سري

هبة بريس – أكادير

تمكنت السلطات المحلية بمدينة أكادير، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، من حجز شاحنتين محمّلتين بأزيد من طنين من السمك المجمد، وذلك داخل أحد المخازن السرية الواقعة بدوار تلضي التابع لجماعة أكادير.

ووفق المعطيات الأولية، فإن هذه الكميات الكبيرة من السمك كانت موجهة للترويج في أسواق المدينة وضواحيها على أنها أسماك طازجة، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة لتسويق المنتجات البحرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.

وبعد التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تقرر إتلاف الكميات المحجوزة، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها. كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المخالفين، مع توقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

في السياق ذاته، فُتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ملابسات هذه القضية وكشف المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير القانوني.

وتواصل السلطات المختصة، إلى جانب الأجهزة الأمنية، تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لممارسات الغش التجاري، وصوناً لصحة المواطنين وضماناً لجودة المنتجات المعروضة في الأسواق.