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بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

بعد مقال “هبة بريس”.. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

29 أبريل، 2025 - 11:37 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

شمرت السلطة المحلية بمراكش عن سواعدها، وجندت طواقم بشرية وآليات لوجيستية لإزالة مطرح عشوائي للنفايات والأتربة، نبت في محيط القصر الملكي (جنان لكبير) النخيل، وتحول إلى نقطة سوداء تجتذب اصحاب الإسطبلات العشوائية وتجار النفايات والمتلاشيات على مرمى حجر من بوابة القصر الملكي العامر.

تحرك السلطة وان كان قد جاء متأخرا، إلا ان من شأنه ان يعيد إلى محيط القصر الملكي جماليته وحرمته، على ان من واجب السلطة البقاء متجمدة بحزم لمواجهة مثل هذه الظواهر المشينه والضارة بالبيئة.

تبقى الاشارة، إلى ان هناك لوبي مختص في تجارة (الأتربة) الناجمة عن عملية البناء بمنطقة النخيل، وهو اللوبي الذي نجح في مراكمة ثروات مالية هامة على حساب الجماعة وصحة المواطنين، مما يحتم مواجهته بكل حزم وقوة.

بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

بعد مقال "هبة بريس".. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

29 أبريل، 2025 - 11:37 صباحًا
19

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‫19 تعليقات

  1. راه بزاف ديال المسؤولين كيسكتو على لوبيات الأتربة والترياب، ولكن هاد المرة خاص تكون وقفة حقيقية.

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  3. مقال هبة بريس بين لينا كيفاش بعض الناس كيغتنيو على ظهر الدولة والمواطن.

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  10. الساكنة تستحق بيئة نظيفة ومحترمة، ماشي تجمع ديال الأزبال حدا رمز ملكي.

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  12. تحية كبيرة لهبة بريس على هذا المقال الجريء لي فضح واحد الظاهرة كانت مخبية وسط الصمت.

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  17. لوبي الأتربة خاص يتفضح ويتحاسب، راه كيضرب فصحة المواطن وفجمالية المدينة.

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  19. شكرا لهبة بريس، كاع المغاربة محتاجين صحافة بحالكم كتخدم المصلحة العامة.

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