بعد مقال “هبة بريس”.. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي
هبة بريس – محمد ضاهر
شمرت السلطة المحلية بمراكش عن سواعدها، وجندت طواقم بشرية وآليات لوجيستية لإزالة مطرح عشوائي للنفايات والأتربة، نبت في محيط القصر الملكي (جنان لكبير) النخيل، وتحول إلى نقطة سوداء تجتذب اصحاب الإسطبلات العشوائية وتجار النفايات والمتلاشيات على مرمى حجر من بوابة القصر الملكي العامر.
تحرك السلطة وان كان قد جاء متأخرا، إلا ان من شأنه ان يعيد إلى محيط القصر الملكي جماليته وحرمته، على ان من واجب السلطة البقاء متجمدة بحزم لمواجهة مثل هذه الظواهر المشينه والضارة بالبيئة.
تبقى الاشارة، إلى ان هناك لوبي مختص في تجارة (الأتربة) الناجمة عن عملية البناء بمنطقة النخيل، وهو اللوبي الذي نجح في مراكمة ثروات مالية هامة على حساب الجماعة وصحة المواطنين، مما يحتم مواجهته بكل حزم وقوة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
راه بزاف ديال المسؤولين كيسكتو على لوبيات الأتربة والترياب، ولكن هاد المرة خاص تكون وقفة حقيقية.
شكرًا لهبة بريس لي دائما حاضرة فالميدان وكتنقل لينا الواقع بحياد واحترافية.
مقال هبة بريس بين لينا كيفاش بعض الناس كيغتنيو على ظهر الدولة والمواطن.
كاين لوبيات كتحكم فالنفايات والمتلاشيات بلا حسيب ولا رقيب، خاص المحاسبة.
شكرا لهبة بريس لي سلطات الضوء على واحد الكارثة بيئية كاتخرب النخيل.
مراكش جوهرة خاصها العناية اليومية، ماشي الترقيع من حين لآخر.
نتمنى تكون هاد المبادرة بداية لحملة أكبر لتنظيف المدينة ومحاربة الفوضى.
تحرك متأخر ولكن ضروري، وخاصو يتواصل باستمرار باش ما يرجعش داك المشهد.
هاد الظواهر خاصها المواجهة بالقانون وبالعين الحمراء من طرف السلطة.
الساكنة تستحق بيئة نظيفة ومحترمة، ماشي تجمع ديال الأزبال حدا رمز ملكي.
هبة بريس كتأكد من جديد أنها منبر إعلامي مستقل وكيخدم الصالح العام.
تحية كبيرة لهبة بريس على هذا المقال الجريء لي فضح واحد الظاهرة كانت مخبية وسط الصمت.
محيط القصر الملكي خاصو يبقى رمز للنظافة والهيبة، وماشي مطرح عشوائي.
السلطات خاصها تبقى يقظة وتراقب باستمرار، ماشي غير تحيد الزبل وتمشي.
هنيئا لهبة بريس على المقال المهني لي عرى المستور بلا خوف.
محيط القصر ماشي مطرح، هادشي ما يمكنش يتقبل فمدينة بحال مراكش.
لوبي الأتربة خاص يتفضح ويتحاسب، راه كيضرب فصحة المواطن وفجمالية المدينة.
الناس لي كتستغل المجال العام وتخرب البيئة خاصها العقاب الرادع.
شكرا لهبة بريس، كاع المغاربة محتاجين صحافة بحالكم كتخدم المصلحة العامة.