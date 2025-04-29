بعد مقال “هبة بريس”.. سلطات مراكش تتدخل لإزالة مطرح عشوائي قرب القصر الملكي

هبة بريس – محمد ضاهر

شمرت السلطة المحلية بمراكش عن سواعدها، وجندت طواقم بشرية وآليات لوجيستية لإزالة مطرح عشوائي للنفايات والأتربة، نبت في محيط القصر الملكي (جنان لكبير) النخيل، وتحول إلى نقطة سوداء تجتذب اصحاب الإسطبلات العشوائية وتجار النفايات والمتلاشيات على مرمى حجر من بوابة القصر الملكي العامر.

تحرك السلطة وان كان قد جاء متأخرا، إلا ان من شأنه ان يعيد إلى محيط القصر الملكي جماليته وحرمته، على ان من واجب السلطة البقاء متجمدة بحزم لمواجهة مثل هذه الظواهر المشينه والضارة بالبيئة.

تبقى الاشارة، إلى ان هناك لوبي مختص في تجارة (الأتربة) الناجمة عن عملية البناء بمنطقة النخيل، وهو اللوبي الذي نجح في مراكمة ثروات مالية هامة على حساب الجماعة وصحة المواطنين، مما يحتم مواجهته بكل حزم وقوة.