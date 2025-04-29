مافيا العقار تعود لبني انصار.. شخص واحد يبيع نفس الأرض 3 مرات

هبة بريس – محمد زريوح

يشكو عدد من سكان جماعة بني انصار بإقليم الناظور من عودة شخص معروف إلى واجهة الجدل، بسبب استئنافه لممارسات طالما وُصفت بالمشبوهة، تتعلق أساسًا بالاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، مستندًا إلى شهادات تصرف مطعون في صحتها ووثائق يُشتبه في تزويرها.

ويأتي هذا التحرك الجديد من طرف المعني بالأمر، في وقت تتراكم فيه الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بعد تورطه سابقًا في قضايا متعددة من بينها النصب والاحتيال والترامي على الممتلكات الخاصة، وهو ما جعله محل متابعة من طرف عدد من المتضررين.

في حي باصوا تحديدًا، بدأت بوادر التوتر في الظهور بعدما شرع الشخص ذاته في إجراءات تحفيظ قطع أرضية، غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في استعماله لملكية لا تخص القطعة المعنية بالتحفيظ، الأمر الذي اعتبره السكان مؤشرًا خطيرًا على استمراره في أساليبه السابقة.

ومن بين المعطيات التي أثارت استياء الساكنة، ما تردد حول قيامه بتزوير شواهد إدارية واستهدافه لبقع أرضية يجهل أصحابها القانونيون أو يقيمون خارج أرض الوطن، ما يجعلها فريسة سهلة لتصرفاته التي تعتمد على الغموض والتلاعب في الوثائق.

وتفيد شهادات محلية أن المعني بالأمر سبق له أن باع عقارات ليست في ملكه، بل بلغ به الأمر حد بيع نفس القطعة الأرضية لعدة ضحايا في مناسبات مختلفة، ما يكشف عن نسق متكرر من الاحتيال القائم على التضليل والادعاء الكاذب بالملكية.

في ظل هذه الوقائع المقلقة، يطالب سكان الحي المعني السلطات المحلية بالتدخل الفوري، وعلى رأسها باشا المدينة وعامل إقليم الناظور، من أجل وقف هذه الممارسات المشينة، وضمان حماية الملكيات الخاصة من الاستغلال والعبث الإداري.