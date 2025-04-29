تأجيل البت في ملف رئيس قسم الميزانية بجهة فاس مكناس

هبة بريس – فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم، تأجيل النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، المتابع إلى جانب عدد من المقاولين، إلى غاية 13 ماي المقبل، وذلك من أجل إتمام المرافعات.

ويأتي هذا القرار بعد جلسة استمعت فيها المحكمة لمرافعات بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين، بعد أن سبق للنيابة العامة ودفاع الطرف المدني تقديم مرافعاتهم في الجلسة السابقة.

وتتعلق القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال فترة الوالي السابق سعيد زنيبر التي كانت الولاية تعرف عدة تصدعات ومشاكل في عهده، بتهم ثقيلة وجهت للمتابعين، من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، الارتشاء، استغلال النفوذ، والتلاعب في الصفقات العمومية، وهي التهم التي طالت المسؤول الإداري والمقاولين المتورطين معه.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت التحقيقات في هذا الملف، بناءً على شكاية تقدم بها أحد المقاولين، أسفرت عن اعتقال المعنيين بالأمر وإحالتهم على غرفة جرائم الأموال.