طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي، وكذا بداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق غرب الواجهة المتوسطية مرفوقة محليا بكتل ضبابية، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مناطق كل من سوس والأطلس الكبير وسفوحه الشرقية.

كما ستتمركز سحب غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى جنوب المنطقة الشرقية.

ومن المرتقب أن يشهد كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وكذا جنوب المنطقة الشرقية، تطاير الغبار محليا.

وسيلاحظ أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من شرق البلاد، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمناطق الجنوبية، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و18 و23 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والداخلة، وأحيانا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.