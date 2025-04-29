عودة خدمات التسجيل إلى طبيعتها في كافة مطارات المملكة
هبة بريس
أعلم المكتب الوطني للمطارات المسافرين بأن خدمات التسجيل في كافة مطارات المملكة قد استعيدت بالكامل.
وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأن إجراءات التسجيل والصعود إلى الطائرات تُجرى الآن بشكل طبيعي في كافة مطارات البلاد.
وذكر المكتب بأن هذه الاضطرابات تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته، الاثنين، شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات.
وتقدم المكتب الوطني للمطارات بالشكر إلى جميع المسافرين على صبرهم وتفهمهم تجاه هذا الحادث الخارج عن إرادته، كما ذكّر بأن فرقه تظل معبأة لمواكبة المسافرين وضمان راحتهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
الاعتماد على الربط الدولي فالأنظمة الحساسة فيه مخاطرة.
المسافرين دارو صبر كبير وهذا كيتحسب ليهم.
خاص تكون خطط بديلة محلية باش ما يتأثروش هاد الخدمات.
الحمد لله رجعات الخدمة فالمطارات بلا مشاكل كبيرة.
اللي وقع كان خارج عن الإرادة ولكن التواصل مع الناس كان مهم.
الناس اللي كانو باغين يسافرو عاشو لحظات توتر ولكن الأمور تفكّت.
الحمد لله ما كانش شي ضرر كبير فسلامة الركاب.
الربط الأوروبي مفيد ولكن خاص يكون عندنا البدائل.
المطارات خاصها تكون محمية بأنظمة احتياطية داخلية.
الربط التقني بين الدول زوين ولكن ماشي ديما مضمون.
انقطاع التيار فإسبانيا والبرتغال دار حتى صدى فالمغرب.
المكتب الوطني دار مجهود باش يعاود ينظم كلشي بسرعة.
المطارات رجعات للنظام بسرعة وهذا كيبين أن الطاقم مستعد.
المغرب خاصو يستثمر أكثر فالاستقلالية الرقمية والطاقية.
اللي مشى ليه الطيارة خاص تعويض واضح وسريع.
هادشي كيعلمنا أننا خاصنا نظم معلوماتي قوي ومستقل.
كاين تطور فالخدمات ولكن ما زال خاص شوية ديال التعزيز.
شكراً لفرق المكتب اللي بقاو خدامين حتى ترجع الخدمة.
هاد النوع ديال الأعطاب كيبين ضعف التنسيق الإقليمي.
المكتب دار بلاغ فمحلو ولكن التواصل المباشر يبقى أفضل
المسافرين خاصهم يتوصلو بالمعلومة فالوقت باش ما يتقلقوش.