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عودة خدمات التسجيل إلى طبيعتها في كافة مطارات المملكة

عودة خدمات التسجيل إلى طبيعتها في كافة مطارات المملكة

29 أبريل، 2025 - 9:53 صباحًا
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هبة بريس

أعلم المكتب الوطني للمطارات المسافرين بأن خدمات التسجيل في كافة مطارات المملكة قد استعيدت بالكامل.

وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأن إجراءات التسجيل والصعود إلى الطائرات تُجرى الآن بشكل طبيعي في كافة مطارات البلاد.

وذكر المكتب بأن هذه الاضطرابات تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته، الاثنين، شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات.

وتقدم المكتب الوطني للمطارات بالشكر إلى جميع المسافرين على صبرهم وتفهمهم تجاه هذا الحادث الخارج عن إرادته، كما ذكّر بأن فرقه تظل معبأة لمواكبة المسافرين وضمان راحتهم.

29 أبريل، 2025 - 9:53 صباحًا
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