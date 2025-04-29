البرتغال.. عودة جميع محطات الكهرباء للعمل بعد انقطاع مفاجئ

هبة بريس – وكالات

أعلنت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية REN عن استعادة تشغيل جميع محطات الطاقة الفرعية، وذلك بعد انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي ضرب معظم أنحاء البلاد يوم الإثنين، 28 أبريل 2025.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى ظاهرة جوية استثنائية أدت إلى اضطرابات في خطوط الضغط العالي، نتج عنها خلل في تزامن الشبكة الكهربائية الأوروبية.

من جهتها، رجّحت السلطات الإسبانية أن يكون الخلل ناتجًا عن انقطاع الاتصال الكهربائي مع فرنسا، مما أدى إلى انهيار جزئي في الشبكة الإسبانية، وهو ما انعكس بدوره على البرتغال، التي سجلت بدورها تقلبات غير مستقرة في الجهد الكهربائي قادمة من الجانب الإسباني.