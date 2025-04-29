البرتغال.. عودة جميع محطات الكهرباء للعمل بعد انقطاع مفاجئ
هبة بريس – وكالات
أعلنت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية REN عن استعادة تشغيل جميع محطات الطاقة الفرعية، وذلك بعد انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي ضرب معظم أنحاء البلاد يوم الإثنين، 28 أبريل 2025.
وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى ظاهرة جوية استثنائية أدت إلى اضطرابات في خطوط الضغط العالي، نتج عنها خلل في تزامن الشبكة الكهربائية الأوروبية.
من جهتها، رجّحت السلطات الإسبانية أن يكون الخلل ناتجًا عن انقطاع الاتصال الكهربائي مع فرنسا، مما أدى إلى انهيار جزئي في الشبكة الإسبانية، وهو ما انعكس بدوره على البرتغال، التي سجلت بدورها تقلبات غير مستقرة في الجهد الكهربائي قادمة من الجانب الإسباني.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
هاد الظواهر الجوية ولاو كيدخلو حتى فأنظمة الطاقة
من المؤسف أن خلل بسيط يقدر يسبب فشل فدول كاملة
اللي وقع بين فرنسا وإسبانيا كيبين ضعف الربط الأوروبي
الضغط العالي راه سيف ذو حدين خاصو تقنيات حديثة
المستقبل كيتطلب استقلالية فمجال الطاقة وأمان فالتوزيع
هاد الشي كيخلينا نفكرو فضرورة وجود حلول وطنية مستقلة
الطقس ما بقاش كيف كان وهادشي خاصو استعدادات أقوى
الناس كانوا خائفين من يكون السبب هجوم سيبراني
ماشي أول مرة كيوقع خلل فالشبكة الأوروبية وهادي مسألة مقلقة
الربط القاري فيه فوائد ولكن فيه مخاطر مشتركة
ماشي معقول تكون دول متقدمة وكتوقع فيها هاد المشاكل
اللي وقع درس مهم للدول المغاربية قبل ما توقع نفس المشاكل
الخلل الأوروبي كيأثر على دول بعيدة بلا ما تكون حتى طرف
البرتغال تصرفت بسرعة ولكن خاص الشفافية فالتواصل
خاصهم يراجعو البنية التحتية الطاقية فالجنوب الأوروبي
البرتغال ما كانتش السبب ولكن تضررات بزاف
تزامن الشبكات خاصو مراقبة دقيقة ومستمرّة