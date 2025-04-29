عودة شبه كاملة للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا
هبة بريس – وكالات
عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.
وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية “ريد إلكتريكا”.
وقالت”ريد إلكتريكا” إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.
وكانت “ريد إلكتريكا” قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته “لا تستبعد” أي فرضية.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنه “يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال”.
وأشار سانشيز إلى أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
الناس لي كانوا فالمستشفيات ولا فوسائل النقل عاشو لحظات صعيبة.
رد إلكتريكا خدامة ولكن خاص يكون تواصل أوضح مع الناس.
اللي وقع يقدر يكون إنذار لدول أخرى باش تراجع استعداداتها.
هاد النوع ديال الأعطاب يبين ضعف التسيير فالأنظمة الطاقية.
ملي كيطيح الضو كتفهم القيمة ديال البنية التحتية اللي كتشتغل فصمت.
الحكومة خاصها تزيد توضح شنو وقع بلا ما تبقى غي تكهنات.
اللي وقع فإسبانيا درس مهم حتى للمغرب باش يكون مستعد.
انقطاع الكهرباء كيعري على هشاشة بعض القطاعات الحيوية.
الربط الأوروبي كيساعد ولكن يقدر يجيب حتى مشاكل مشتركة.
ماشي معقول تبقى الأسباب مجهولة لهد درجة.
فهاد العصر، ساعة بلا ضو كتقدر توقف كلشي.
هاد الانقطاع ديال الضو ماشي ساهل وكيخلع بصح.
من حسن الحظ ما كانوش خسائر كبيرة ولا ضحايا.
إسبانيا خاصها تراجع البنية التحتية ديال الشبكة الكهربائية.
خاص تكون خطط بديلة فالمدن الكبرى باش ما يوقعوش أزمات.
الاعتماد الكبير على الشبكة الأوروبية فيه مميزات وخطورة فآن واحد.
سانشيز دار مزيان مني ما استبعد حتى فرضية ولكن خاصو يسرع فالحل.
الحمد لله رجع التيار الكهربائي قبل ما تطول الأزمة.
الناس خاصهم يعرفو شنو الاحتياطات اللي خاص يديرو فحال هاد الحالات.