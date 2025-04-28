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إسبانيا .. تهافت كبير على الخبز بجميع أنواعه بعد انقطاع الكهرباء

إسبانيا .. تهافت كبير على الخبز بجميع أنواعه بعد انقطاع الكهرباء

28 أبريل، 2025 - 8:22 مساءً
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شهدت مختلف مدن إسبانيا اليوم تهافتًا كبيرًا على اقتناء الخبز بجميع أنواعه، عقب انقطاع واسع للكهرباء أثر على عدة مناطق.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المواطنين توجهوا بأعداد كبيرة إلى المخابز والمتاجر، مخافة تفاقم الأوضاع ونقص الإمدادات الأساسية، خاصة المواد الغذائية الطازجة.

ويأتي هذا الإقبال الاستثنائي، وسط حالة من القلق والتوتر، في ظل عدم وضوح موعد عودة التيار الكهربائي بشكل كامل، حيث دعا المسؤولون السكان إلى التحلي بالهدوء والاعتماد على التخزين العقلاني للمواد الغذائية.

28 أبريل، 2025 - 8:22 مساءً
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