تعاون قضائي.. الداكي يتباحث مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا، جورج كودك، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وأكد السيد كودك في تصريح للصحافة على إثر هذا اللقاء، على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والنمسا بهدف التعرف أكثر على النظام القضائي في كل بلد.

وأشاد، في هذا الصدد، بجودة التعاون القضائي الثنائي، معربا عن الرغبة المشتركة في تعزيزه وتعميقه أكثر مستقبلا.

من جانبه، أبرز السيد الداكي، أن هذه المباحثات أتاحت الفرصة للتعرف على النظام القضائي في النمسا وعرض النموذج المغربي، ولاسيما مسلسل استقلال السلطة القضائية واختصاصات النيابة العامة.

وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون القضائي الثنائي، مبرزا العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب والنمسا، وخاصة في مجال القضاء.

واغتنم السيد الداكي هذه الفرصة للإعراب عن أمله في توطيد هذا التعاون من أجل مواصلة مكافحة جميع أشكال الجريمة وتشجيع أفضل الممارسات في هذا المجال.

(ومع)