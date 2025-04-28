تعاون قضائي.. الداكي يتباحث مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا، جورج كودك، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.
وأكد السيد كودك في تصريح للصحافة على إثر هذا اللقاء، على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والنمسا بهدف التعرف أكثر على النظام القضائي في كل بلد.
وأشاد، في هذا الصدد، بجودة التعاون القضائي الثنائي، معربا عن الرغبة المشتركة في تعزيزه وتعميقه أكثر مستقبلا.
من جانبه، أبرز السيد الداكي، أن هذه المباحثات أتاحت الفرصة للتعرف على النظام القضائي في النمسا وعرض النموذج المغربي، ولاسيما مسلسل استقلال السلطة القضائية واختصاصات النيابة العامة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون القضائي الثنائي، مبرزا العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب والنمسا، وخاصة في مجال القضاء.
واغتنم السيد الداكي هذه الفرصة للإعراب عن أمله في توطيد هذا التعاون من أجل مواصلة مكافحة جميع أشكال الجريمة وتشجيع أفضل الممارسات في هذا المجال.
(ومع)تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
نتمنى مزيد من اللقاءات لي تخدم مصالح البلدين. نرجو استمرار هذه اللقاءات لخدمة مصالح البلدين.
هاد اللقاء غادي يزيد يقوي العلاقات القضائية بين المغرب والنمسا. تبادل الخبرات القضائية يعزز الثقة بين البلدين.
هنيئا للقضاء المغربي بهاد الإشادة الدولية المستحقة. تهانينا للقضاء المغربي على هذا التقدير الدولي.
كاين واحد التقدير الكبير لدور المغرب فمكافحة الجريمة. هناك تقدير دولي متزايد لدور المغرب في محاربة الجريمة.
النظام القضائي المغربي بدا كيعطي ثمار الإصلاحات ديالو. النظام المغربي يقطف ثمار إصلاحاته القضائية تدريجيا.
مزيان يكون تبادل للتجارب باش كل واحد يستافد من الآخر. تبادل التجارب يساهم في تحسين الأداء القضائي.
هاد النوع ديال اللقاءات كيبين بأن المغرب غادي فطريق صحيح. مثل هذه اللقاءات تؤكد أن المغرب يسير في الطريق الصحيح.
الوفد النمساوي بان عليه معجب بالقضاء المغربي. الوفد عبر عن إعجابه بالنموذج المغربي في استقلالية القضاء.
الوكيل العام للملك دار واحد المجهود كبير فتعريف النظام المغربي. الجهود المبذولة تعكس تطور استقلالية القضاء المغربي.
تعزيز التعاون القضائي غادي يفتح آفاق جديدة فالعدالة. التعاون الثنائي سيفتح آفاقا جديدة في مجال العدالة.
كلما كان التعاون مفتوح زادت فرص النجاح والتطور. كلما توسع التعاون زادت فرص النجاح القضائي.
الرغبة فتعميق التعاون دليل على نجاح الشراكة. الرغبة المشتركة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.
مزيان يعرضو النموذج المغربي على دول أخرى باش يعتزو به. عرض النموذج المغربي يعزز فخر المغاربة بإنجازاتهم.